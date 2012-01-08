Ян Бритт, солист группы Atlantica: В Верхнем городе есть та атмосфера XVII-XVIII веков, когда Минск был полноправным европейским городом

Группа Atlantica в последнее время всё чаще гуляет по Елисейским полям, нежели по Старому городу. Но Ян Бритт настолько хорошо занет историю родного города, что вполне мог бы уже проводить экскурсии по Минску, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ян Бритт, солист группы Atlantica:

Я скучаю по городу, действительно скучаю, потому что я в Минске родился, вырос, большую часть жизни прожил и продолжаю здесь жить большую часть времени.

Есть мнение, что Минск, по сравнению с большими европейскими столицами, не имеет какой-то своей особенной атмосферы. Я с этим не согласен абсолютно. И вот как раз в Верхнем городе есть та атмосфера, минская, XVII-XVIII веков, когда Минск был полноправным европейским городом, уважаемым известным.

Я очень люблю Верхний город, вырос недалеко отсюда, и мне приятно, что это место приобретает те черты, которыми обладало 200-300 лет назад. Действительно, очень приятно, что восстанавливается облик того Минска.

Для артистов Новый год — это всегда дополнительная работа, поэтому в это время мы всегда настраиваемся на работу.

Алекс Дэвид, солист группы Atlantica:

По моим ощущениям, наверное, с годами приходит какое-то достаточно философское отношение к Новому году. Я не могу сказать, что я человек, который настолько романтик, что чувствует это приближение. Хотя в непосредственно перед, в рождественские и новогодние недели, погружаешься в это ощущение праздника.