Анастасия Косенкова (жена Александра Глеба) рассказала, каково жить с известным футболистом

В гостях у программы «Утро» на СТВ экс-участница группы «Топлесс», которая является женой Александра Глеба, знаменитого футболиста, Анастасия Косенкова.

Анастасия, Вы - экс-солистка популярной группы, и все-таки пришлось поставить крест на своей карьере из-за замужества. Расскажите об этом решении, многим был непонятен Ваш уход из «Топлесс», многие до сих пор думают, что Вы там...

Анастасия Косенкова:

Ну, я бы не сказала, что это был такой «крест». Я думаю, что я даже расширила Сашины (супруг Александр Глеб, футболист – ред.) горизонты...

Он начал петь...

Анастасия Косенкова:

Да, и я думаю, это благоприятно повлияло на его карьеру. И я поняла, что все проходит, и в жизни надо расставлять приоритеты. На данный момент для меня важнее семья.

А не жалеете? Большая сцена...

Анастасия Косенкова:

Я не жалею, что оставила сцену. Я получила все, что хотела от этого. На тот момент это было интересно.

Вот часто читаешь таблоиды, и видишь, например, что жена Аршавина где-то засветилась и так далее. Вот скажите, тяжела и неказиста жизнь супруги футболиста?

Анастасия Косенкова:

Нет, она больше приятна, чем трудна.

Поделитесь, что такое быть женой великого футболиста?

Анастасия Косенкова:

Каких-то особенностей, на самом деле, нет. У нас обычный быт. Приготовить покушать, убрать – это все лежит на мне. Вскрашивают будни походы на футбол, и приятно, когда у мужа успехи, им восхищаются, его любят...

Но видитесь вы часто хоть?

Анастасия Косенкова:

Да. Сборы проходят, как правило, перед сезоном, где-то месяц, мы в это время отдыхаем друг от друга.

Я практически всегда стараюсь сопровождать мужа на матчах.

Сейчас в студии появится Александр Глеб. Александр, мы рады приветствовать Вас!

Александр Глеб:

Сегодня немножко прохладно...

А настроение как у Вас?

Александр Глеб:

Настроение хорошее, боевое. Ребята собрались, будем готовиться. Будем видеть, что из этого получится.



Сегодня Вы играете с Испанией, 16-го – с Грузией. Процесс подготовки к этим играм как-то отличается? Есть особые нюансы?

Александр Глеб:

Сегодня мы играем с лучшей командой мира. Здорово сыграть против такого знаменитого соперника! Мне будет приятно встретиться со старыми друзьями. Будет интересно.

Обычно я начинаю день перед матчем с завтрака. В компьютере полажу... Ничего особенного. Никакой суеты. Обычно родные меня поддерживают, мне звонят. В принципе, ничем не отличается от другого дня.

А как играется в БАТЭ?

Александр Глеб:

БАТЭ прогрессирует каждый год, и у этой команды потенциал огромный, и то, что руководство делает для БАТЭ, это просто невероятно. В будущем БАТЭ будет хорошей европейской командой.

Я желаю получить вам удовольствие от матча, надеюсь, мы вас порадуем!

Анастасия, а Вы на матч пойдете?

Анастасия Косенкова:

Конечно! Это не обсуждается. Мы идем с друзьями, в ложе мы не идем, я хочу быть поближе к болельщикам, прочувствовать эту атмосферу.

А есть меню какое-то перед соревнованием специальное?

Анастасия Косенкова:

Да нет. Саша любит домашнюю еду, и особых пристрастий у него нет. Тем более, чаще перед играми он на заезде, а там повар готовит специальное меню для них. Насколько я знаю, в «Арсенале» перед игрой они всегда кушали спагетти.

А чем Вы занимаетесь в обычной жизни?

Анастасия Косенкова:

Вместе со спортсменами мы занимаемся благотворительным фондом «Мечты сбываются». Все свободное время я уделяю ему.