Анастасия Косенкова (жена Александра Глеба) рассказала, каково жить с известным футболистом

В гостях у программы «Утро» на СТВ экс-участница группы «Топлесс», которая является женой Александра Глеба, знаменитого футболиста, Анастасия Косенкова.
Анастасия, Вы - экс-солистка популярной группы, и все-таки пришлось поставить крест на своей карьере из-за замужества. Расскажите об этом решении, многим был непонятен Ваш уход из «Топлесс», многие до сих пор думают, что Вы там...
Анастасия Косенкова:
Ну, я бы не сказала, что это был такой «крест». Я думаю, что я даже расширила Сашины (супруг Александр Глеб, футболист – ред.) горизонты...
Он начал петь...
Анастасия Косенкова:
Да, и я думаю, это благоприятно повлияло на его карьеру. И я поняла, что все проходит, и в жизни надо расставлять приоритеты. На данный момент для меня важнее семья.
А не жалеете? Большая сцена...
Анастасия Косенкова:
Я не жалею, что оставила сцену. Я получила все, что хотела от этого. На тот момент это было интересно.
Вот часто читаешь таблоиды, и видишь, например, что жена Аршавина где-то засветилась и так далее. Вот скажите, тяжела и неказиста жизнь супруги футболиста?
Анастасия Косенкова:
Нет, она больше приятна, чем трудна.
Поделитесь, что такое быть женой великого футболиста?
Анастасия Косенкова:
Каких-то особенностей, на самом деле, нет. У нас обычный быт. Приготовить покушать, убрать – это все лежит на мне. Вскрашивают будни походы на футбол, и приятно, когда у мужа успехи, им восхищаются, его любят...
Но видитесь вы часто хоть?
Анастасия Косенкова:
Да. Сборы проходят, как правило, перед сезоном, где-то месяц, мы в это время отдыхаем друг от друга.
Я практически всегда стараюсь сопровождать мужа на матчах.
Сейчас в студии появится Александр Глеб. Александр, мы рады приветствовать Вас!
Александр Глеб:
Сегодня немножко прохладно...
А настроение как у Вас?
Александр Глеб:
Настроение хорошее, боевое. Ребята собрались, будем готовиться. Будем видеть, что из этого получится.
Сегодня Вы играете с Испанией, 16-го – с Грузией. Процесс подготовки к этим играм как-то отличается? Есть особые нюансы?
Александр Глеб:
Сегодня мы играем с лучшей командой мира. Здорово сыграть против такого знаменитого соперника! Мне будет приятно встретиться со старыми друзьями. Будет интересно.
Обычно я начинаю день перед матчем с завтрака. В компьютере полажу... Ничего особенного. Никакой суеты. Обычно родные меня поддерживают, мне звонят. В принципе, ничем не отличается от другого дня.
А как играется в БАТЭ?
Александр Глеб:
БАТЭ прогрессирует каждый год, и у этой команды потенциал огромный, и то, что руководство делает для БАТЭ, это просто невероятно. В будущем БАТЭ будет хорошей европейской командой.
Я желаю получить вам удовольствие от матча, надеюсь, мы вас порадуем!
Анастасия, а Вы на матч пойдете?
Анастасия Косенкова:
Конечно! Это не обсуждается. Мы идем с друзьями, в ложе мы не идем, я хочу быть поближе к болельщикам, прочувствовать эту атмосферу.
А есть меню какое-то перед соревнованием специальное?
Анастасия Косенкова:
Да нет. Саша любит домашнюю еду, и особых пристрастий у него нет. Тем более, чаще перед играми он на заезде, а там повар готовит специальное меню для них. Насколько я знаю, в «Арсенале» перед игрой они всегда кушали спагетти.
А чем Вы занимаетесь в обычной жизни?
Анастасия Косенкова:
Вместе со спортсменами мы занимаемся благотворительным фондом «Мечты сбываются». Все свободное время я уделяю ему.