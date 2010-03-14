Группа «Brainstorm»: История для латышей - больная тема, потому что многих выслали в Сибирь

Концерт группы «Brainstorm» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Brainstorm» была создана в 1989 году под названием «Синие чернила», в середине 90-х они выбрали главное для себя музыкальное направление - mainstream, с песней «Самолеты» начался взлет группы к высотам популярности во всем мире. многочисленные концерты с монстрами рока, такими как Rolling Stones возводит группу в ранг одного из самых заметных коллективов Европы.

Зритель из зала:

У большинства людей ваше творчество ассоциируется только с одной песней: «MayBe». Вас это не расстраивает?

Группа «Brainstorm»:

Нет. Я думаю, у каждой группы есть такая песня. Например, группа «Rоlling Stones»... Мы когда идем на концерт, ожидаем песню «Satisfacthion», но все-таки мы не можем сказать, что это группа одной песни.

Зритель из зала:

Если вас где-то не узнают и вы, возможно, не собираете зал, вас это расстроит?

Группа «Brainstorm»:

Я думаю, если Sting поедет на какой-нибудь остров, и его не узнают, он же тоже не расстроится.

Зритель из зала:

Скажите, с чем у вас ассоциируется наша страна Беларусь?

Группа «Brainstorm»:

Наверное, с городом Минском, где мы побывали два раза, с большими чистыми улицами, какая-то такая светлость в нем есть. Особенно, когда мы первый раз приезжали, было лето, и какая-то такая солнечная картинка…

Зритель из зала:

На каком этапе развития группа находится сегодня: это сход с Олимпа, просто идете или взлет еще продолжается?

Группа «Brainstorm»:

Мы из памперсов уже вышли и сейчас идем по дороге в детский сад…

Зритель из зала:

Расскажите, пожалуйста, про свой райдер, насколько вы капризные звезды, и требуете ли вы от организаторов концерта шелковые простыни и аромосвечи в номер?

Группа «Brainstorm»:

Мы как раз этим вопросом занимались утром, и последнее, что задумал Михельсон, это чтобы в гардеробе стояла коробочка «Рафаэлло». А так, есть какие-то требования, но они в основном больше к звуку и свету.

Зритель из зала:

Предположим, что музыка, которую вы играете, мне не нравится. Убедите меня, что вы играете отличную музыку.

Группа «Brainstorm»:

Если не нравится – без обиды. Я когда смотрю телевизор, если не нравится программа – я переключаю, если все не нравятся – я выключаю телевизор. То есть, тебе тогда не надо ни на концерт приходить, ни слушать музыку, это нормально. Может, тебе заниматься плаванием лучше?

Зритель из зала:

Вы столько лет несете вашу дружбу, группа не распадалась столько лет, с детства. В чем секрет, помимо того, что вас творчество объединяет, что вас так сплачивает?

Группа «Brainstorm»:

Ну, кто его знает? Некоторые семьи живут, и живут счастливо, такие же люди: парень, девушка, те вот разводятся, а те вот живут вместе. Наверное, те, вторые, терпят просто. Кто его знает, наверное, иногда приходится терпеть, и очень много надо идти на компромиссы в группе, как-то держимся.

Зритель из зала:

Скажите, вы коренные жители Прибалтики, где разные и неоднозначные отношения к Советскому Союзу. Какое это отношение у вас?

Группа «Brainstorm»:

Так и думал, что будет именно этот вопрос. Наш взгляд таков: то, что было, то было, история – это история, и для латышей это очень больная тема, потому что в 40-е и 50-е годы многих латышей выслали в Сибирь и другие отдаленные места, и для нашей нации это большая трагедия. Но я думаю, жить этой болью было бы неправильно. Если ты запускаешь в себя плохие мысли, так у тебя и жизнь проходит на этой плохой волне. Мы живем здесь и сейчас, мы можем дружно беседовать, можем петь и ликовать вместе, смотреть через дружескую призму в будущее, думать, что все есть и будет хорошо.

Зритель из зала:

Означает ли ваш последний русскоязычный альбом «Шаг» что сейчас вы больше востребованы в России, чем дома?

Группа «Brainstorm»:

С одной точки зрения, это верно, потому что последние 2-3 года большинство концертов, которые мы играли, происходили в России, Украине. Встречный вопрос: вам больше нравится, когда мы на русском поем или на английском?

Зритель из зала:

Лучше, наверное, на английском.

Зритель из зала:

Вы можете вспомнить самое резкое высказывание в ваш адрес?

Группа «Brainstorm»:

Конечно, такое не забыть…Но такое и не сказать сейчас…

Зритель из зала:

Вы записывали совместные песни с «Би-2» и с Евгением Гришковцом. Скажите, что еще есть в планах из аналогичного в ближайшее время?

Группа «Brainstorm»:

На данный момент нет таких идей. Те дуэты тоже не были запланированы, они как-то очень спонтанно пришли, они пришли со встречей, с дружбой, с разговором, и вдруг: «Слушай! А давай?» «Давай!» Вот так и получилось. Сейчас ждем вот этого «Давай!» от кого-нибудь.

Зритель из зала:

В вашей стране вас критикуют за то, что вы много выступаете в России, поете на русском?

Группа «Brainstorm»:

Критикуют, наверное, не то слово…Думаю, что было пару раз, когда затрагивался этот вопрос, но очень так слабенько… Все понимают, что у нас страна маленькая – проехал один круг, вот и все клубы проехал. А музыкант, например, Раймонд Паулс, вышел за рамки страны, за это нужно только радоваться.