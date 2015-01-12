Золотой глобус-2015. Топ-20 самых эффектных нарядов церемонии

Новости США. Утром 12 января по белорусскому времени в Лос-Анджелесе завершилась одна из самых престижных кинопремий мира – «Золотой глобус-2015». Фестиваль отгремел, награды розданы, а наряды, в которых знаменитости блистали на красной ковровой дорожке модницы по всему миру будут рассматривать и обсуждать еще долго.

На красной дорожке перед отелем Beverly Hilton собралось множество знаменитостей, которые позировали фотографам на протяжении двух часов.

Наоми Уоттс появилась в платье от Gucci с открытыми плечами и поясом с пряжкой. Кейт Хадсон выбрала платье от Versace: глубокое V-образное декольте, боковые вырезы, стразы, подчеркнутая линия бедер.