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Золотой глобус-2015. Топ-20 самых эффектных нарядов церемонии

12 января 2015 18:13
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Новости США. Утром 12 января по белорусскому времени в Лос-Анджелесе завершилась одна из самых престижных кинопремий мира – «Золотой глобус-2015». Фестиваль отгремел, награды розданы, а наряды, в которых знаменитости блистали на красной ковровой дорожке модницы по всему миру будут рассматривать и обсуждать еще долго.

На красной дорожке перед отелем Beverly Hilton собралось множество знаменитостей, которые позировали фотографам на протяжении двух часов.

Наоми Уоттс появилась в платье от Gucci с открытыми плечами и поясом с пряжкой. Кейт Хадсон выбрала платье от Versace: глубокое V-образное декольте, боковые вырезы, стразы, подчеркнутая линия бедер.

Самым впечатляющим нарядом церемонии бьюти-блогеры уже называли платье Дженнифер Лопес. Судите сами, больше фотографий вы найдете в нашей фотогалерее.

# Фотофакт # Мода # Кинопремия «Золотой Глобус» # Дженнифер Лопес

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