Анна Гомонова: На международном конкурсе красоты у меня украли белорусский флаг, платье и корону

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает титулованная красавица Анна Гомонова.

Анна Гомонова – экс-солистка группы «Топлесс». Сегодня работает над сольным проектом. Родилась в семье знаменитых белорусских художников, с детства занимается живописью.

Открыла семь персональных выставок, в том числе в Киеве, Одессе, Франкфурте и Бонне. Зимой 2014 года стала первой вице-мисс международного конкурса красоты «Princess of the Globe-2014».

Помолвлена.

Даже не знаю, с чем тебя начать поздравлять: и с Новым годом прошедшим, и с обретением такой красивой короны, и с наступающим Рождеством. Поздравляю тебя. И как раз хотелось бы узнать: расскажи немного о своей победе, о том, как ты к ней пришла. Потому что мы иногда путаемся. Мы помним сначала Аню-модель, потом – Аню-певицу, потом – Аню-художника, потом опять певицу, и теперь – Аню титулованную красавицу. Можно запутаться.

Анна Гомонова:

И в тандеме оно все превращается в одну королеву, потому что взаимосвязано. Этот симбиоз всего помогает мне добиваться успехов, завоевывать корону. Потому что ты сама знаешь: конкурс талантов – нужно себя проявить.

Просто постоять уже недостаточно.

Анна Гомонова:

Давно недостаточно. В подарки я дарил свои работы, свои картины. У меня был номер талантов: я танцевала, пела. Поэтому мне помогло это все завоевать.

Сложно было? Расскажи о всех перипетиях, может быть. Нам и многим телезрительницам интересны какие-то кулуарные моменты.

Анна Гомонова:

Конечно же, все начинается всегда очень дружески, все организаторы говорят, что у нас дружеская атмосфера, мы одна семья, мы любим друг друга. Но ближе к финалу начинаются интриги, расследования. У меня украли флаг перед выходом.

Белорусский. Это международный скандал.

Анна Гомонова:

Да, это международный скандал. Спрятали куда-то. Но, ничего, потом я его нашла, бегала и нашла. Потом у меня украли маленькую корону, украли платье за кулисами. Поэтому историй миллион.

У настоящей моделей всегда с собой несколько платьев, корон.

Анна Гомонова:

Да, я не переживала. Короны у меня было три, потому что штук 15 нам дарили корон. На конкурсе я же получила еще номинацию «Лучший артист». У меня тоже была корона. И вот одну корону у меня украли.

Зависть была?

Анна Гомонова:

Конечно. Уже ходили слухи, что я купила заранее корону, заплатила много. Эти слухи всегда есть, на всех конкурсах. Никто просто не может понять, что я красивая девушка, я достойна победы. Почему нельзя просто сказать, что я достойна этого. Я в жизни никогда бы не заплатила за корону.

Во-первых, сам знаешь, что не заплатила.

Анна Гомонова:

Даже не поэтому. Просто я считаю, что пока есть что продать. Поэтому можно самостоятельно, своими силами. У меня так хорошо получается.

Прошло уже какое-то время после конкурса. Ты сейчас все-таки в каком направлении будешь больше двигаться?

Анна Гомонова:

Я сейчас буду нести достойно свой титул, продвигать какие-то социальные проекты. Потому что сейчас это актуально. Я буду делать в марте выставку работ с детками. Одаренные детки будут участвовать, показывать свои работы. Будет небольшой мастер-класс. В таком русле. Оно только дополняет, мне это помогает, потому что я могу сама и спеть, и нарисовать, в короне встать, вечер провести. Пожалуйста.

Такой многостаночник. К тунеядцам тебя точно не отнесешь уже.

Анна Гомонова:

Да.

Ты говоришь о том, что будешь делать презентацию с детками. Вот это для них, наверное, чудо, волшебство. Приближается самый волшебный праздник – Рождество. Расскажи, как ты будешь его праздновать. У тебя, кстати, целая династия. Как в семье вы празднуете Рождество?

Анна Гомонова:

Мы собираемся всей семьей за праздничным ужином. В последнее время мы полюбили отмечать не дома, а где-то в ресторане с друзьями. С девчонками в прошлом году мы занимались гаданием. Мы поджигали кораблики какие-то. Гадали. Девочки собрались, было на самом деле очень весело. Нас было где-то 10 девчонок. Но на самом деле, я хочу сказать, практически все исполнилось. Все, что я нагадала.

Что ты нагадала?

Анна Гомонова:

Я нагадала любимого, суженного. Приплыл. Потом сольную карьеру нагадала – сбылось.

Мне кажется, ты сам себе режиссер.

Анна Гомонова:

В принципе, тоже так подумала. Что бы ни нагадала, все сбылось.

Давай тогда подробнее остановимся на твоем первом желании все-таки. Думаю, разочаруем сейчас многих мужчин.

Анна Гомонова:

Да. Недавно сказали, что из рядов невест ушла. Мы знакомы с ним давно, но недавно заявили официально о помолвке. В конце марта у нас будет свадьба.

Свадьба будет где?

Анна Гомонова:

Свадьба будет в Киеве, потому что мы последнее время проживаем в Украине.

Расскажи о своем любимом человеке. У нас будет эксклюзив.

Анна Гомонова:

Он самый любимый, самый лучший. Мы знакомы очень давно. У нас была сложная история любви: мы сходились, расходились. Но решили, что друг без друга мы просто не можем. Полтора года назад мы опять встретились.

Многие мужчины сейчас думают, что же такого нужно сделать, чтобы завоевать королеву. Может, что-то ей нужно дарить, говорить, что-то другое. В чем секрет?

Анна Гомонова:

Нужно быть просто моим любимым. Сердцу не прикажешь, ты же знаешь, как женщина, могут и бриллианты, и колечки дарить, все, что угодно. А есть один единственный, который на протяжении всей жизни, я поняла, что именно он – моя настоящая любовь. Потому что, когда я его встретила спустя три года (мы не виделись три года), я поняла, что это то единственное, неповторимое, что я ждала всю жизнь.

Твой любимый человек – это тоже публичная личность?

Анна Гомонова:

Нет. Он совершенно непубличный. Он не собирается афишировать это никак. Ему это совершенно неинтересно. Ему нравится, конечно, что рядом с ним королева, но он очень переживает, что с ним мало времени провожу, все время где-то на мероприятиях. Ему хотелось бы больше.

Аня, какие все-таки у тебя планы на будущее, как долго ты будешь оставаться такой титулованной красавицей-королевой? Или, может быть, в связи с изменениями в личной жизни ты тоже поменяешься: у плиты станешь с фартуком?

Анна Гомонова:

Глядя на меня, это сложно представить. Если только у меня будет какой-то миниатюрный фартук, каблучки, укладочка. Я стою у плиты. Это ролевые игры. Я утром могу приготовить завтрак, но мне повезло: у меня любимый сам любит приготовить что-нибудь вкусненькое. У нас бытовые вопросы никогда не были камнем преткновения. У нас как-то все ладится.

О детях королева задумывалась?

Анна Гомонова:

О детях королева задумывалась, конечно. Она планирует. Поэтому, наверное, она Новый год проводила в Трускавце, пила водичку. Конечно, я бы хотела тоже девочку, чтобы она была принцесса, как мама. Я уже даже насмотрела конкурс, куда я доченьку свою отправлю.