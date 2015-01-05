Особенности возрастного макияжа и прически: мастер-класс и советы от визажистов

Легко быть хорошенькой, когда тебе 20. Несложно – в 35. А о макияже, тем более праздничном, для дам в возрасте говорить почему-то не принято. Виноваты, скорее всего, сами женщины, махнувшие рукой на внешность. Но сегодня мы постараемся исправить этот недосмотр и расскажем все, что нам известно об особенностях возрастного макияжа.

Инна Леута, визажист:

Когда мы делаем макияж для дам «золотого» возраста, нужно понимать, что максимум увлажняющих компонентов, максимум увлажняющих текстур: увлажняющий тон, увлажняющая база под макияж. Минимум пудры. Старайтесь прежде, чем добавить какого-то сухого цвета на свое лицо, добавить блеска, глянца, добавить влажности, чтобы кожа чувствовала себя хорошо, чтобы не было видно мимических морщинок. То есть все очень гладенько, мягонько, увлажненно.

Обратите внимание: рисуя стрелки, старайтесь пользоваться водостойкими подводками.

Инна Леута, визажист:

И старайтесь, когда рисуете стрелочку, задавать восходящий ритм. Что это значит? Очень тонко – в центре глаза, очень тонко – во внутреннем уголочке глаза. И слегка с расширением – к внешнему уголочку глаза. И не обрезайте, пожалуйста. Стрелочка заканчивается там, где заканчивается глаз.

Что касается именно непосредственно стрелок, когда вы видите во внешнем уголочке кончик этой стрелочки. Все-таки это то, чего с возрастом стоит избегать. Лучше, когда наша подводочка заканчивается мягкой тушевкой теней, потому что тут есть вероятность того, что вы стрелочкой затронете вашу складочку подвижного века, и все вместе вам даст такой обвисший взрослый глазик. Поэтому лучше все-таки заканчивать стрелочку мягко и тушевкой теней поднимать ее наверх.

И еще одно распространенное заблуждение, что с возрастом не надо красить нижние ресницы. Это не так. сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Нижние ресницы можно эффектно прокрасить в любом возрасте. Просто нужно выбирать водостойкую тушь, причем обратить внимание на ее коричневые, а не черные оттенки.

А завершающий штрих, конечно, помада.

Инна Леута, визажист:

Многие женщины не любят блески для губ. И правильно делают, потому что эти блески растекаются, впитываются кожей губ, попадают в складки вокруг губ, которые у нас проявляются с возрастом, к сожалению. Поэтому, девушки, используйте помады. Это самый лучший выход для губ после 40. Причем не обязательно приобретать дополнительно контуры для губ. Просто купите правильную помаду.

Это водостойкая помада, которая мгновенно фиксируется на губах. В течение дня, за праздничным столом можно кушать, пить вкусные напитки. При этом абсолютно ни капельки помады не уйдет.

Что касается оттенка этой помады, старайтесь не использовать розовые, такие светлые, с фиолетовым отливом. Это все не совсем то, что нужно. Натуральные оттенки. И на самом деле не важно, какой у вас макияж глаз. Для женщины красиво, когда губы все-таки цвета губ.

А пока одной из наших героинь заканчивают макияж, у второй почти готова прическа.

Вячеслав Круглик, парикмахер-визажист:

Дамам в возрасте я могу посоветовать не открывать слишком сильно лицо и не создавать слишком объемных форм. Так как эти две вещи будут, во-первых, ваше лицо полнить, а, во-вторых, они будут придавать лишний возраст. Все-таки нужно придерживаться чего-то между скромностью и пышностью.

Пришло время второго макияжа. Наша героиня Лариса отправляется делать прическу.

Заметим, что дамам в возрасте принято делать сложные укладки. Но в случае, если вы обладательница таких же роскошных длинных волос, можно в качестве праздничной прически выбрать длинные локоны.

И не бойтесь использовать бижутерию для волос. В праздники это более чем допустимо.

Мы же продолжим изучать тонкости возрастного макияжа.

Инна Леута, визажист:

Касаемо бровей. По поводу толщины. Многие женщины перещипывают себе бровки, делают их такими тоненькими. Но нужно понимать, что наличие волос – это признак молодости. Поэтому волосы на бровях, особенно с возрастом, должны присутствовать. И желательно, чтобы их было достаточное количество. То есть не перещипывайте бровки.

Что ж, мы, пожалуй, доказали, что красота и элегантность не зависят от возраста. Правильный макияж подчеркнет достоинства и скроет недостатки. Вам останется только блистать.

И напоследок. Не будем забывать и о юных модницах. Тех, кто только начинает осваивать тонкости макияжа.

Тушь для маленьких девочек используйте только свежую и наносите не по всей длине, а лишь на кончики ресниц. И не нужно пытаться накрасить малышку по-взрослому.

Инна Леута, визажист:

Детский макияж должен быть больше для деток. Для того, чтобы девочка почувствовала себя прекрасной, похожей на маму. Все девочки мечтают быть похожими на мам своих. Это больше для деток. Поэтому, пожалуйста, будьте сдержанны.