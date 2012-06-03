Выпускной вечер: правила поведения и хорошего тона

Позади все контрольные, последний звонок – и вот перед выпускниками открывается дверь во взрослую жизнь. Эти торжественные мгновения – самое время продемонстрировать свои безукоризненные манеры.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Хорошие манеры нужны каждый день, но особенно – на выпускном балу. Ведь выпускники в центре внимания, и это их первый жизненный экзамен.

Первое, чему уделяют внимание выпускники, – это, конечно, форма одежды. На это надо обратить предельное внимание. Заранее договоритесь всем классом, какую форму одежды вы предпочитаете. У вас будет официальный или неофициальный вечер, тематический, может быть, маскарад. В противном случае вы получите на фотографиях очень разношерстную публику.

В одежде главным правилом должно стать все, что подчеркивает юность.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Внимание следует уделить обуви. К вечернему платью не надевают босоножки, сапоги и балетки. Только туфли на высоком каблуке.

Конечно, надеваются колготы. Они имею очень практичное значение, ведь вы будете находится очень долго на ногах, и туфли, скорее всего, на вас будут новые. Поэтому колготы помогут вашим ногам пережить вечер без потертостей.

Этикет не возражает против украшений, но настаивает на том, чтобы их было не более трех: например, серьги, колье или бусы и кольцо. При этом возраст выпускниц позволяет им не надевать дорогие украшения. Однако даже бижутерия должна быть идеально подобрана в комплект.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Вообще, выпускной вечер – очень торжественное и официальное событие, поэтому для парней подходит фрак или даже смокинг. Если такой возможности нет, можете воспользоваться обычным костюмом. И, конечно, обувь должна быть со шнурками. Вы же уже взрослые, а не какие-то мальчишки.

Мужчины могут себя украсить запонками, а вот булавка для галстука очень будет вас взрослить.

В последнее время у нас все больше приживается американская традиция отправляться на бал парами. В этом случае молодой человек должен заехать на машине и непременно зайти за своей избранницей в дом.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Кстати, если до этого вы были не представлены ее родителями, то сейчас представится возможность познакомиться с ними и обменяться телефонами на всякий случай.

За торжественной частью на выпускном вечере всегда следует неофициальная. За столы, как правило, барышням и их кавалерам следует рассаживаться поочередно. При этом молодой человек всегда ухаживает за той девушкой, что сидит справа от него.

Недопустимо оставлять без внимания тех, кто пришел без пары, а также родителей и педагогов, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

За столом нужно общаться, но не поворачивайтесь к своему собеседнику всем корпусом, потому что в этом случае вы к кому-то сядете спиной. Нельзя разговаривать через голову и с набитым ртом. Один небольшой нюанс, в который часто попадает молодежь, – не жуйте кубики льда, которые находятся в напитках.

Бал без танцев – это не бал. И пусть за века изменилась и музыка, и сами танцы, но правила хороших манер остались практически теми же, что и во времена Наташи Ростовой. Если вы пришли в паре, то танцевать без согласия своего партнера с другими – дурной тон. Если молодой человек решит пригласить на танец пришедшую не с ним даму, то разрешение необходимо получить у ее спутника.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Если девушка сидит с родителями, то нужно спросить разрешения у них, можно ли пригласить даму на танец.

Еще один важный аспект – если у вашей дамы обнаженная спина, то ни в коем случае кавалер туда руку не кладет. Если много открытого тела, то в этом случае он может себе позволить положить руку только ребром.

Соблюсти все эти правила не так сложно, как кажется. Зато вы не только зарекомендуете себя повзрослевшими людьми, но и получите по-настоящему светлый и добрый праздник.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Выпускной бал – это, конечно, экзамен, хоть за него и не ставят оценок. Но эта оценка останется в памяти ваших учителей, одноклассников и родителей.