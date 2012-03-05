Выбираем вечерний наряд для худышек и барышень с формами

Стилист Марина Парфенович подскажет, как подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки. Но прежде необходимо еще раз взглянуть на себя в зеркало и определить рост и разницу в размерах верха и низа.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы говорим о дамах, то у нас достаточно часто встречается, когда верх уже низа. Получается, что верхняя часть изделия может быть на размер-два меньше, а низ подбирается из того, что есть. Это колоссальная проблема для всех женщин.

То же самое, если идет разговор о достаточно стройных девушках. Они всегда пытаются не подчеркнуть свою стройность, а как-то спрятать. На самом деле, надо очень грамотно одеваться.

Например, дамам с аппетитными формами можно смело использовать в одежде светлые оттенки. Запомните: они вовсе не полнят! Они только привнесут нотки свежести и легкости в ваш образ. Более того, молочные цвета и оттенки шампань даже стройнят.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если у дамы очень тонкая талия, то красиво будет подчеркнуть юбкой в складку, которая визуально будет внизу еще более расширенная. За счет этого талия вообще будет казаться очень стройной, тоненькой.

Если вы привыкли к классическому варианту наряда, то вам обязательно понадобится туникоподобное черное платье с акцентом на горловине, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Такой вариант скроет любой недостаток. Но одного такого «футляра» будет не достаточно. Добавим яркости!

Марина Парфенович, дизайнер:

С этим платьем будет очень хорошо сочетаться жакет светлых оттенков, там, где будет дополнение кружевом. Это, своего рода, будет вечерний вариант, в котором можно выйти на прием.

Если мы это платье наденем с более повседневным жакетом, оно будет более офисным, более повседневным вариантом.

Для хрупких девушек выбор в салонах одежды значительно шире. Однако и в этом случае не стоит бросаться в шопинг с головой. К каждой вещи необходимо присмотреться.

Марина Парфенович, дизайнер:

В тенденциях моды это, своего рода, достаточно легкие струящиеся вещи, где много драпировок, различных рюш, то есть все, что создает объем.

И даже близко не подходите к облегающим, подчеркивающим фигуру образцам. Они только подчеркнут чрезмерную худобу. Поэтому лучше добавить в образ тайну.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы говорим о платьях вечернего типа, то в этом сезоне актуальны платья сеточкой. С использованием фатина, сетки и перьев.

Мы видим, что основа платья короткая, все остальное идет из фатина. При этом создается объем за счет различных складок и сборки. Для стройных и красивых девушек это будет самый красивый и актуальный вечерний комплект.

Еще один вариант для торжества – коктейльное платье нестандартных оттенков. Такой вариант подойдет как для хрупких девушек, так и для обладательниц пышных форм. Единственное – стоит обращать внимание на длину и выбирать для себя оптимальный вариант.

Марина Парфенович, дизайнер:

Легкие шелковые ткани. И основное, на что мы здесь обращаем внимание, это драпировки, легкая юбка, которая не подчеркивает фигуру, а создает тайну. Также на платье бант, какой-то аксессуар в виде украшения.

А потому не бойтесь своего силуэта. Для каждой из нас найдется свой наряд, который сделает его обладательницу королевой праздника!

Марина Парфенович, дизайнер:

Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим 8 Марта. Желаю вам всегда быть сияющими, стильными, красивыми и яркими. И обязательно, чтобы была улыбка на лице.