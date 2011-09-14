Прямой эфир

Вторая вице-мисс Минск-2011 Малика Джумаева в качестве приза за конкурс получила в банке золотую карточку с 5 млн рублей

14 сентября 2011 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Снимать деньги со счета девушка пока не собирается. Как дипломированный специалист, а именно бухгалтер, к финансам подходит очень взвешенно.

Кстати, сегодня у Малики День рождения. Ей исполнилось 23 года. Красавица с восточными корнями приехала в столицу несколько лет назад, получила здесь высшее образование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Титул второй вице-мисс она восприняла как большую победу.

Малика Джумаева

Малика Джумаева, вторая вице-мисс Минск-2011:
До сих пор не могу поверить, что я стала обладательницей почетного титула. И сегодня мне предоставили возможность получить мои деньги.
Я приехала из Туркменистана в Минск более 7 лет назад. Никогда не чувствовала себя здесь иностранкой. Это очень красивая страна, город. Он по-настоящему стал для меня вторым домом. Я очень люблю спокойствие и тишину, которая здесь царит каждый день.

Малика Джумаева

Малика Джумаева

Малика Джумаева

Остаток на счете

# Фотофакт # Мисс Минск

Другие новости рубрики

Все новости
12 сентября 2011 12:04

«Мисс Минск-2011». Как это было?

11 сентября 2011 16:31

Мисс Минск 2011. Финальное шоу

Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская
09 сентября 2011 21:10

Мисс Минск 2011 стала Ульяна Волоховская