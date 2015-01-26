Как изменить свой имидж, но сохранить индивидуальность? Советы и мастер-класс от профессионалов

Безупречные лица с глянцевых обложек способны вогнать в депрессию тысячи обыкновенных женщин. Мы выискиваем в зеркале собственные недостатки, забывая о достоинствах. А между тем, каждая женщина может выглядеть сногсшибательно. Именно об этом нам твердят профессиональные стилисты. И именно это мы сегодня и попытается доказать.

Знакомьтесь: наши героини, которые решились на эксперимент со своей внешностью.

Оксана Ивашкевич, 29 лет, инженер:

Я хочу вернуться на работу после декрета, хочу выглядеть хорошо, удивить всех и быть уверенной в себе.

Анна Петровская, 18 лет, студентка:

На самом деле я бы не сказала, что меня что-то сильно не устраивает в моей внешности, просто захотелось попробовать чего-то новенького. Я молодая, поэтому экспериментировать я люблю. Почему бы и не попробовать. Может, из меня может получиться другой человек.

Елена Таращик, 27 лет, логист:

Давно хотела что-то изменить в себе. Не знала, как, не знала, к кому обратиться. И вот, сейчас мине предоставилась такая возможность. Я думаю, это судьба, поэтому я сегодня здесь.

Рождение нового образа – почти волшебство. Но при большом желании этому вполне можно научиться.

Татьяна Тетерук, стилист:

Уважаемые, любимые девушки, женщины. Я вас прошу и умоляю: пожалуйста, обращайте внимание на ваше лицо, на черты вашего лица. Из каждой женщины всегда можно сотворить богиню. Главное уметь правильно подчеркнуть прелести вашего лица. Ведь каждая из вас абсолютно индивидуальна, каждая из вас абсолютно красива.

Нарисовать на собственном лице образ с журнальной обложки. Поверьте, это вам вряд ли подойдет. Берегите свою индивидуальность, ищите то, что подходит именно вам. А если не хватает необходимых знаний и навыков, не бойтесь обращаться за советом к профессионалам.

Наши героини решились на кардинальную смену имиджа. Это значит, что стилисты уже поработали над их прическами, и теперь осталось лишь найти правильный макияж.

Галина Гуд, визажист:

Девушку мы решили с Татьяной Тетерук и со стилистами сделать женщину-вам, то есть с активными глазами. Это будет классический смоки айс с добавлением зеленого, чтобы подчеркнуть цвет глаз свой, модели нашей. И добавим потом реснички, чтобы был больше распахнутый взгляд. Наклеим более натуральные пучковые реснички.

А губы мы сделаем натуральные. Мы сделали акцент на глаза.

Юлия Кулевцова, визажист:

На данной модели мы выполняем макияж. У нее бровки фэшн, так как у нее очень достаточно густые шикарные брови. Делаем акцент на губах. Я буду здесь выполнять граде, то есть для объема буду технику граде использовать. И мы здесь еще добавим на глазки стрелочку, которая будет визуально приподнимать наш глазик.

На данной модели мы будем выполнять технику смоки айс. Это увеличит наш глаз, цвета у нас будут серо-сатиновые. Также мы будем подчеркивать наши бровки, чтобы они у нас были более выразительные. И губки мы также сделаем в алых красивых и сочных тонах.

Создание нового образа – процесс небыстрый. Но, поверьте, результат того стоит, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Петровская, 18 лет, студентка:

На самом деле, я в шоке, мне безумно все нравится. Спасибо большое Юле, которая творила всю красоту, которая получилась. Также Татьяне Тетерук за сам проект, соответственно. Нашему чудесному парикмахеру, которая сотворила эту замечательную прическу. Также стилистам, которые подобрали нам образ. В принципе, придумали образ. Мне безумно нравится. Я не ожидала, правда.

Оксана Ивашкевич, 29 лет, инженер:

Для меня этот образ непривычен. Но я заметила, что могу быть совершенно другой, красивой, что у меня есть достоинства. На самом деле я хотела бы провести вечер с любимым, удивить его, потому что такой он меня увидит в первый раз.