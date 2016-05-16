Вечерние платья: от элегантной классики до эффектного образа настоящей принцессы

Тонкие струящиеся фактуры, изысканные силуэты, безупречный крой, оригинальная трактовка мировых тенденций. Ажурная, словно роспись, вышивка и декор ювелирной работы. Эти роскошные платья сочетают в себе женственность, элегантность и дух Высокой моды.

Новая вечерняя коллекция 2016 «Огни большого города» от белорусского бренда «Папилио» создана для яркой, стильной и целеустремленной девушки мегаполиса.

Она подчеркивают свою успешность и внутреннюю красоту эксклюзивными нарядами, она остается в центре внимания на торжественных и светских мероприятиях от выпускных балов до красной ковровой дорожки. Дизайнер Алена Горецкая всегда удивляет новыми моделями, она умеет превращать вечерний выход в волшебство.

Полуприлегающие платья с ниспадающими до пола юбками подчеркивают все достоинства фигуры прекрасной леди. Открытые глубокие спинки с жемчужными пуговицами, 3D аппликации, ассиметричный крой, узорная расшивка кружевных топов пайетками и полудрагоценными камнями.

Девушка в платьях от бренда «Папилио» сияет в янтарном свете фонарей, вспышках фотокамер и вдохновляет своей красотой окружающих.

В новой коллекции присутствуют как пастельные нежные оттенки пудры, бирюзы, молочного, сиреневого, так и насыщенные глубокие цвета изумруда, индиго, черного, серого! От элегантной классики до эффектного образа настоящей принцессы! Праздничный гардероб «Папилио» такой же разный, как и девушки, которые в нем блистают.

Фаворит вечерней моды – приталенные платья в пол. Но юным выпускницам можно позволить себе красивые короткие платья со шлейфом или длины миди. В таком эффектном весеннем наряде кружиться на паркете одно удовольствие. Мягкие складочки легкой ткани переливаются в лучах света, а богатая россыпь цветов создает солнечное настроение!

Леди в красном – идеальный вариант для торжественной церемонии. Дизайнер Алена Горецкая создала образ красавицы из русских народных сказок. Расшитые кружевом манжеты и линия мелких контрастных пуговиц на прозрачной спинке – нотки флера в воздушном силуэте.