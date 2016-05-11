Новая коллекция «Элема»: тропический коктейль, аромат цветущих садов, морская тема, строгая геометрия, мерцающий блеск

Лето – самое время быть модными, заряжаться энергией солнца и отправляться в незабываемый отпуск!

Новая коллекция компании «Элема» пропитана сочным тропическим коктейлем и ароматом цветущих садов. Круизная морская тема, строгая геометрия, звериные принты, мерцающий блеск.

Дизайнеры вдохновились лучшими тенденциями и радужными эмоциями, создав одежду для изысканной и утонченной леди. Она выглядит безупречно и в офисе, и на прогулках по побережью и на светских приемах. Она ценит комфорт и красоту. Новая коллекция состоит из мини-серий, за каждой свой эффектный тренд и назначение.

Полосатый рейс! Горизонтальная и вертикальная, разных цветов и размеров. Морская тема и полоска – классика летнего жанра. Дизайнеры бренда «Элема» сделали ставку на мелкую полоску и нашли свою очаровательную трактовку для жаркого сезона.

Сиять всегда – сиять везде! В моде, интенсивный металлический блеск, который отлично подойдет для уверенных и смелых женщин. Идеальным вариантом станет лаконичный жакет из ламинированного хлопка с оригинальным кроем.

Новинка от дизайнеров – стильные костюмы-пижамы для успешных леди с характером.

Остромодные детали в коллекции – это высокие пояса, пояса со сборкой, юбки с расходящимся низом, брюки капри.

Силуэты разнообразные – свободные, прямые , расклешенные –любой длины, все зависит от случая и вашего настроения.

Струящиеся невесомые платья из шифона в пол – тренд лета. Богемный шик 70-х, который идеально дополнить босоножками на танкетке, укороченной замшевой курткой, шляпой с широкими полями и маленькой сумочкой. И отправляемся на прекрасный променад по городу.

Хитовую тенденцию джунгли с экзотической флорой дизайнеры воплотили в ярких вискозных принтованных тканях.

Комфортные стильные платья органично дополняют модные детали: декоративный карман с фигурным клапаном , удобные карманы в боковых швах, драпировка по талии – все это подчеркнет вашу красоту и индивидуальность.

Такое платье отлично сочетается и с классическими лодочками и с простыми кедами.