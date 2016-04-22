Тонкая женская талия, изысканный внешний вид: то, что вы не знали о женском корсете

Тонкая женская талия издавна считалась признаком исключительной красоты. В обретении заветной худобы на протяжении многих столетий дамам помогал корсет. Как утверждают историки, этот предмет гардероба появился ещё во времена античности. Сложно представить, но тогда корсет был совершенно другим.

Интересно, что в 11-ом-12-ом веках, корсеты носили в основном мужчины. Делали они это не для красоты. Корсет выполнял функцию защиты на полях сражений.

Средневековый женский корсет был похож на железный панцирь, вес которого достигал 25-ти килограммов. Для его изготовления использовали металлические и деревянные пластины. В такой одежде девушки испытывали самые настоящие муки.

Пик популярности корсета приходится на 19-ый век. Этот предмет гардероба носили и мужчины, и женщины, притом не только днём, но и ночью. Будущих дам уже с раннего возраста приучали к корсету.

Кстати, в белорусском народном костюме корсет также был распространенным явлением. Однако он очень отличался от европейского собрата.

Ближе к концу 19-го столетия корсет выходит из моды. Но не надолго. Изящество и шик этого предмета гардероба по-новому преподнёс Кристиан Диор в своей коллекции «Newlook» (нью лук). В 20-м веке многие известные кутюрье обращались к корсету, модернизировали и облагораживали его.

Самый знаменитый корсет создал Жан-Поль Готье в 1990-ом году для певицы Мадонны. Отличительной особенностью его творения стали конусовидные чашки. Сегодня корсеты чаще всего встречаются в вечерней и свадебной моде. Для достижения необходимой жёсткости изделия используется китовый ус в сочетании с эластичными тканями. Несмотря на то, что современные технологии позволили корсету стать более удобным, длительное его ношение может пагубно влиять на здоровье женщины.

Если не злоупотреблять ношением корсета, он подарит вам изысканный внешний вид, ощущение уверенности, и, безусловно, подчеркнёт торжественность наряда.