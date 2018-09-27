«Устойчива к влаге, гибкая и лёгкая». Показываем осеннюю коллекцию мужской и женской обуви «Марко»

Дизайнеры бренда «Марко» бросают вызов осенней непогоде и предлагают перешагнуть её «капризы» в стильной и комфортной обуви.
Дизайнеры бренда «Марко» бросают вызов осенней непогоде и предлагают перешагнуть её «капризы» в стильной и комфортной обуви.
Спонсор летящей походки – мужские и женские модели из натуральной кожи строчечно-литьевого метода крепления, а также клеевого – из экологичных синтетических материалов. Секрет удобства «кроется» в подошве.
Ирина Воропаева, ведущий художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
Формирование низа обуви и прикрепление его к верху происходит одновременно, говоря простым языком, горячая полиуретановая композиция в буквальном смысле срастается с верхом и материалом стельки на молекулярном уровне, и это образуют очень прочное соединение. Такая обувь устойчива к влаге, она гибкая и лёгкая.
И при этом – модная! Утончённая классика обезоруживает романтизмом, а модели в стиле «кэжуал» унылому сентябрю не оставляют компромиссов.
Ирина Воропаева:
Мы предлагаем модели с острым носом на низком каблуке, это самая актуальная тенденция в этом сезоне.
Очень актуальны короткие ботиночки, ботильоны, ботинки «челси» со всевозможными металлическими отделками на каблуках, рифлёные каблуки.
Грубая шнуровка, тракторная подошва и панковская отделка – всё в рамках «модного закона»! Нарочитая брутальность и безукоризненное удобство – фирменный подчерк бренда «Марко».
Ирина Воропаева:
Все колодки мы разрабатываем с учетом антропометрических параметров жительниц Беларуси и России. Мы стараемся всегда предусмотреть регулировку, как полноты, так и объёма в голенище.
Минимализм, умеренный спектр оттенков, тандем натуральных и синтетических фактур – отличительные черты мужских моделей, представленных в последней коллекции от ботинок, полуботинок в стиле «классик», до хулиганских «тимберлендов».
Ирина Воропаева:
Современные молодые люди ведут активный образ жизни и предпочитают комфорт. Для них мы предлагаем обувь в спортивном стиле или стиле «кэжуал». Здесь для зимы обувь на утолщённой подошве с грубой шнуровкой с металлической фурнитурой.