«Устойчива к влаге, гибкая и лёгкая». Показываем осеннюю коллекцию мужской и женской обуви «Марко»

Дизайнеры бренда «Марко» бросают вызов осенней непогоде и предлагают перешагнуть её «капризы» в стильной и комфортной обуви.

Спонсор летящей походки – мужские и женские модели из натуральной кожи строчечно-литьевого метода крепления, а также клеевого – из экологичных синтетических материалов. Секрет удобства «кроется» в подошве.

Ирина Воропаева, ведущий художник-модельер обувного холдинга «Марко»: Формирование низа обуви и прикрепление его к верху происходит одновременно, говоря простым языком, горячая полиуретановая композиция в буквальном смысле срастается с верхом и материалом стельки на молекулярном уровне, и это образуют очень прочное соединение. Такая обувь устойчива к влаге, она гибкая и лёгкая.

И при этом – модная! Утончённая классика обезоруживает романтизмом, а модели в стиле «кэжуал» унылому сентябрю не оставляют компромиссов.

Ирина Воропаева:

Мы предлагаем модели с острым носом на низком каблуке, это самая актуальная тенденция в этом сезоне.