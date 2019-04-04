«В этом сезоне мы представляем коллаборацию брендов». Новая коллекция шуб осень-зима 2019-2020 от «Марко»

Образ современной леди воспевает компания «Марко» в своей новой коллекции осень-зима 2019-2020, которая совсем скоро дебютирует на белорусской Неделе моды. Удивлять зрителя будут fashion-перфомансом из микса брендов холдинга. «Марко» «выгуляет» на подиуме натуральные меха. То, что покажут дизайнеры, взорвёт привычное представление об отечественной модной индустрии.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Продукция холдинга «Марко» отличается своим качеством, своей ценовой политикой демократичной и то, что в холдинг входит большое количество брендов. В этом сезоне мы представляем коллаборацию брендов – это Luxury Fox, изделия из меха, обувь, сумки и аксессуары «Браво». Мы представляем коллекцию, чтобы продемонстрировать, как в рамках одного холдинга многие бренды можно связать в один прекрасный лук.

В лаборатории стиля ведущего дизайнера предприятия Татьяны Ефремовой на наших глазах рождается уникальная модная формула будущей коллекции «для неё» и «для него». Татьяна Ефремова:

Мы включили все меха: овчина, норка, лиса, каракуль. Мы предлагаем, в основном, светлые природные оттенки, но в сочетании с ними идёт много контрастных: тёмные. Мы предлагаем комбинированные изделия в сочетании с кожей, с тканями.

Триумфальное возвращение натуральной шубки в гардеробы совпало и с возрождением Витебского мехового комбината. Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

В конце 2018 года комбинат завершил свою реконструкцию. Это позволило подняться на более высокий уровень как в качестве выработки натурального меха, так и в пошиве готовых изделий. Сейчас мы усиленно готовимся к новому сезону. Планируем полностью загрузить и удовлетворить спрос как торговли Беларуси, так и России.

Уже сейчас можно оценить актуальность силуэтов. Мужские модели радуют умеренной сдержанностью и консервативностью. Вниманию дам – классика жанра – культовые шубы в пол. Ультрамодный белый цвет адаптирует изделие под прогрессивный дух времени. Женственный крой полушубка с эксцентричной меховой баской усиливает образ мягкой и кроткой натуры.

Хедлайнерами нескольких сезонов подряд остаются меховые кроп-куртки с налетом западного фольклора. Подчеркнуть самобытность таких самодостаточных изделий удостоены честью настоящие хиты – изящные лодочки и аксессуары «в тон» от бренда «Браво».

Татьяна Ефремова:

Много компаний названия своих брендов сокращают, поэтому «BRV» – это «Браво». Анималистичные принты, теперь снова можно носить сумки и обувь с одинаковым принтом.