Как сделать стильный туалет? Тренды дизайна интерьеров-2019

Как создать уют в вашем доме? В нынешнем году творческим личностям есть, где развернуться и проявить свои оформительские способности. «Очумелым ручкам» в помощь профессиональные советы от дизайнера интерьеров Марины Голденберг. Марина Голденберг, дизайнер интерьеров:

В 2019 актуальны все те же тенденции, которые были в предыдущем году. Это арт-деко, скандинавский стиль и современный классический стиль с использованием молдингов во всевозможных их вариациях.

Арт-деко – этот стиль в 2019 году усилит свои позиции, он станет более ярким, ещё более глубоким и насыщенным. Цвета станут более контрастными. Это, например, сочетание зелёных, жёлтых, синих тонов с чёрными строгими тонами.

В тренде будет оформление санузлов с использованием чёрно-белой графической плитки или иных тонов графической плитки в сочетании с элементами цвета латуни.

Это могут быть как краны, какие-то раковины, рамы зеркал или полотенцесушители, также всевозможные оформления с элементами геометрических форм как на обоях, на коврах, на мебели и даже на потолках.

Скандинавский стиль ещё не исчерпал своих возможностей. Хюгге – искусство наслаждаться жизнью без излишеств. Господствуют натуральная фактура дерева, геометричная мягкая мебель, серые тона в сочетании с цветовыми акцентами, светлые стены. Обязателен оригинальный светильник или торшер, который подчеркнёт простоту и уют внутреннего убранства.

Хюгге – это именно тот стиль, где вы без зазрения совести можете окружить себя дорогими сердцу вещицами, будь то детские рисунки, оформленные в деревянные рамки или глиняные чашки, сделанные своими руками. Главное – не переусердствовать с их количеством.

Секрет благополучия интерьера – камин, обрамлённый пушистым ковром или россыпью мягких подушек.

Мария Голденберг:

Следующее направление – это современная классика с использованием молдингов. Только сейчас она стала ещё более современной, потому что всю эту классику можно разнообразить какими-то современными элементами по типу дерева либо какого-то мраморного слэба, рядышком возле стены, которая оформлена молдингами. Это придаёт какую-то необычность и изюминку интерьеру, он становится более тёплым и домашним.

Очень актуально разбавлять этот стиль ультрасовременными деталями, может быть, обыденными деревянными столами.