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Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста

15 марта 2019 07:32
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Весна пробуждает в нас лучшее. Девушки распускаются, как подснежники, и влюбляют в себя заново. Встретить улыбки в ответ поможет цветочный парфюм и, конечно, стильные аксессуары. Дизайнеры компании «Galanteya» знают секрет успеха. В сумках они сочетают тенденции, красоту и комфорт. В новой коллекции весна-лето 2019 каждая леди найдёт свою мечту для жизни в большом городе.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-1

Наталья Зеневич, стилист:
Снова в тренде микро-сумки. Также можно сказать про клатчи, которые предложил Сен-Лоран, Джил Сандер. Такие клатчи-пирамидки можно накинуть на запястье либо повязать на рюкзак. В «Galanteya» появилась такая же сумка-клатч.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-4

Анна Шестак, маркетолог компании «Galanteya»:
Мы предпочитаем сочетать в одном изделии и итальянскую кожу, и кожу белорусских производителей. Красной нитью проходят анималистические мотивы.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-7

Хитовую кроко-кожу дизайнеры покрыли лаком и дополнили ручками-кольцами. Но не теряйте голову от зверинца и не становитесь зеброй. Африку нужно остудить однотонным нарядом. Если душа просит добавить к леопарду цветов и полосок, выбирайте схожие по размеру принты. К слову, геометрия модный штрих-код «Galanteya».

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-10

Анна Шестак:
Можно встретить необычные сумки геометрической формы: есть и шестиугольник, и полукруг.

Наталья Зеневич:
Есть сумки-портфельчики, но немного трапециевидной формы, стремящейся к верху. Они хороши для девушек, которым надо сбалансировать тяжелый низ.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-13

В модной палитре нежная пастель Моне, сочные краски Ван Гога и немного футуризма. Выбирайте сумочку под свой цветотип и настроение. Поводов для радости в коллекции – масса. Дизайнеры добавили флёра бахромой, а бунтарства заклёпками. Такой контраст – под стать женскому характеру.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-16

Анна Шестак:
Мы уделяем большое внимание именно функциональности, поэтому часто можно встретить рюкзаки-трансформеры. Сумки, в которых можно менять ручку. Можно взять с шипами, это будет гранджевый вариант. Более лаконичный образ можно поменять на более простое.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-19

Наталья Зеневич:
Я предлагаю на длинном ремешке подтягивать так, чтобы они находились в районе талии, так сейчас носят и чтобы эта сумка не была ниже бедра, тогда она визуально укорачивает ноги.

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-22

Поклонники ретро также найдут свою музу в «Galanteya». Сумки чёткой геометрической формы в мягких карамельных оттенках вернут в эпоху Джейн Биркин. Они будут созвучны с замшей и цветами драгоценных камней. Влюбляйте в себя этой весной вместе с компанией «Galanteya».

Как сумочкой сбалансировать тяжелый низ и не укоротить ноги? Советы стилиста-25

*На правах рекламы.

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