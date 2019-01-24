Что носить этой зимой детям? Показываем новую коллекцию обуви «Сан Марко»

Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»: Мы стараемся максимально использовать натуральные материалы при производстве детской обуви. И, естественно, подкладка выполнена либо в полушерстяном либо в натуральном мехе.

Стабильным морозам – стабильная обувь! Износостойкость и лёгкость моделей «Марко» гарантирует полиуретановая подошва. Её секрет кроется в литиевом методе крепления, которое обеспечивает герметичное и прочное соединение. А подошвы из термоэластопласта имеют устойчивый протектор. Маленьких модников непременно порадуют и яркие принты, и мультяшный декор.

Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту производственного унитарного предприятия «Сан Марко»: Полюбившаяся тема валенок дополнена нашими дизайнерами интересной аппликацией на голенище. Вообще, войлок – уникальный материал, т. к. он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, это дышащий материал и что интересно, он способен поглощать влагу.

Любимой парой обуви этой зимой для крохотных принцесс станут «дутики» – мягкая, тёплая и удобная обувь. Верх из текстильного материала с красочным принтом защитит ножки от ветра и влаги, а высокая подошва – от растаявшего снега. И у мальчишек появятся свои фавориты.

Максим Терешенков:

Низ модели полностью выполнен из защитной кожи. В данном случае, это натуральный спилок с полиуретановым покрытием. Модель имеет цельный язык и клапан. Ноги будут защищены от попадания снега и широкий ремень позволяет зафиксировать обувь на ноге ребёнка.

«Сан Марко» знает, как усмирить юношеский максимализм. Неформальный – «топ стайл» всех современных тинейджеров. Выглядеть дерзко зимой можно в утеплённых кроссовках или кедах. Дизайнеры предлагают парням смело экспериментировать с цветом даже внутри одной пары. А строптивым леди советуют блеснуть моделями с отделкой мехом.