Что носить этой зимой детям? Показываем новую коллекцию обуви «Сан Марко»
Капризы погоды не под стать детским причудам. Угодить непоседам удаётся компании «Сан Марко».
Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:
Мы стараемся максимально использовать натуральные материалы при производстве детской обуви. И, естественно, подкладка выполнена либо в полушерстяном либо в натуральном мехе.
Стабильным морозам – стабильная обувь! Износостойкость и лёгкость моделей «Марко» гарантирует полиуретановая подошва. Её секрет кроется в литиевом методе крепления, которое обеспечивает герметичное и прочное соединение. А подошвы из термоэластопласта имеют устойчивый протектор. Маленьких модников непременно порадуют и яркие принты, и мультяшный декор.
Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:
Полюбившаяся тема валенок дополнена нашими дизайнерами интересной аппликацией на голенище. Вообще, войлок – уникальный материал, т. к. он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, это дышащий материал и что интересно, он способен поглощать влагу.
Любимой парой обуви этой зимой для крохотных принцесс станут «дутики» – мягкая, тёплая и удобная обувь. Верх из текстильного материала с красочным принтом защитит ножки от ветра и влаги, а высокая подошва – от растаявшего снега. И у мальчишек появятся свои фавориты.
Максим Терешенков:
Низ модели полностью выполнен из защитной кожи. В данном случае, это натуральный спилок с полиуретановым покрытием. Модель имеет цельный язык и клапан. Ноги будут защищены от попадания снега и широкий ремень позволяет зафиксировать обувь на ноге ребёнка.
«Сан Марко» знает, как усмирить юношеский максимализм. Неформальный – «топ стайл» всех современных тинейджеров. Выглядеть дерзко зимой можно в утеплённых кроссовках или кедах. Дизайнеры предлагают парням смело экспериментировать с цветом даже внутри одной пары. А строптивым леди советуют блеснуть моделями с отделкой мехом.
Мария Яцук:
В новой коллекции мы представили образцы для мальчишек-подростков, которые соответствуют их образу жизни и подчёркивают городской стиль комфортом.
По-прежнему остаются актуальными и строгие модели нейтральных затемнённых оттенков, которые уместно дополнят школьную форму и подчеркнут собственный стиль.
Мария Яцук:
Для девушек мы предлагаем сапожки-ботфорты и ботинки на тракторной подошве.
Зимняя коллекция отображает все фэшн-веяния и технические инновации. В магазинах вы найдёте ботинки в блёстках, с кружевом, сапоги в заклёпках, на грубой шнуровке и полусапожки на подошве с шимерным мрамором – новинка сезона! «Сан Марко» знает, о чём мечтает ваш ребёнок.