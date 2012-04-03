Тренды весны-2012: фруктово-сочные цвета, одежда из сверкающих тканей, легкие ткани и свободные силуэты

Если краски за окном еще далеки от весенних идеалов, то время переодеться в более яркий гардероб уже наступило. Практически все модные дизайнеры сошлись во мнении, что эта весна должна стать акварельным фейерверком.

На смену ванильно-карамельным тонам, бывшим в фаворе прошлых сезонов, на первый план выходят фруктово-сочные цвета: лимонно-желтый, изумрудно-зеленый и оранжевый.

Марина Парфенович, дизайнер:

Также в моде будут цвета такие, как синий, яркая фуксия, желтый. Самые модные – терракотовый, оранжевый и желтые цвета, и с добавлением малахитового.

В каждом сезоне есть самые-самые актуальные цвета. В этом сезоне – это оранжевый, терракотовый и желтый.

Если вы испытываете чеховский ужас от сочетания зеленого с алым, подбирайте комплекты в одной гамме, на основе двух-трех цветов. Беспроигрышный вариант – мягкий контраст яркого цвета и, например, белого или молочного.

Марина Парфенович, дизайнер:

Хлопковые брюки классического типа, напоминающие джинсы, вместе с романтической легкой блузкой из шифона. То есть тут тоже идет контраст.

Брюки лососевого цвета с добавлением синего ремня и легкая шифоновая блузка с декором кружевом.

Более смелым позволено совмещать в одном наряде практически любые, самые далекие друг от друга, цвета.

Марина Парфенович, дизайнер:

Что касается соотношения ярких цветов: например, у нас могут быть изумрудные брюки, желтая блузка, яркого желтого цвета, и приглушать комплект может серо-синего цвета жакет. Например, такой комплект – блузка яркого цвета – она может быть с добавлением ремня или же вовнутрь.

И все это может дополнять жакет сине-серого оттенка, то есть более спокойный, но именно укороченного типа. Основная тенденция этого сезона – жакет или до середины бедра, или до талии.

Что касается длины весенне-летнего гардероба, то она дизайнерами предлагается не идеальная, а оптимальная. Иными словами, платья и юбки могут быть как абсолютными «макси» (в пол), так и откровенными «мини». В тренде – легкие, струящиеся ткани и свободные силуэты. Однако наравне с ними на мировых подиумах представлены и короткие юбки-шорты, напоминающее нижнее белье прошлого века, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Почти бельем можно назвать и заявленные топы: лифы из плотной ткани можно сочетать как со спортивными шортами, так и с пышными длинными юбками.

Марина Парфенович, дизайнер:

Также в моде различные тонкие, легкие материалы в сочетании с грубыми материалами. И сочетание черного и белого цвета. То есть классика всегда актуальна, мы каждый раз говорим, что в этом сезоне она самая актуальная. На самом деле она актуальна и она набирает силы.

Классическое сочетание черного и белого, впрочем, потребует соседства с еще одним «столпом» всех модных палитр – красным цветом. Красный ремень, сумочка или другой аксессуар для черно-белой гаммы этой весной необходим как воздух.

Марина Парфенович, дизайнер:

Наш пример – очень романтическое платье, которое можно носить, если у вас какое-то торжество, но при этом, в зависимости как его преподнести, можно носить и в повседневной жизни. Только меняем аксессуары, обувь и стилистику сумки, и это уже становится повседневной одеждой.

Здесь мы видим, что крой очень простой. Вся актуальность этого платья и красота – в кружеве.

Идет добавление черного цвета в виде кружева, тем самым формируя полоску. Полоска – это тоже самый актуальный тренд этого сезона.

Полоски, клетка, геометричные принты, цветочные и ягодно-фруктовые рисунки на ткани и дань ретро-стилю – возвращение к кружеву. Все это тоже яркие черты наступившего модного сезона.