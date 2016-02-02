Стрелки на глазах: какие ошибки допускают девушки и как их избежать

Стрелки. Люди начали рисовать их еще в древности и продолжают до сих пор. Придать взгляду выразительность, визуально скорректировать форму глаз, убрать акцент с мешков под глазами и темных кругов – правильному макияжу подвластно много.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Стрелки – это наиболее сложная часть макияжа. И многие начинающие визажисты, я в том числе, изначально побаивались стрелок.

Научиться рисовать стрелки может и должна каждая девушка. Ведь сегодня они уместны и при повседневном макияже.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Модель мы сегодня выбрали случайно. У нас модель сегодня Татьяна. На каждый день, в принципе, здесь стрелка не нужна. Так как глаз станет уже, уменьшится. И многие телезрители, многие наши клиенты иногда путают прорисовку межресничного пространства со стрелкой. Я сейчас на Татьяне покажу прорисовку именно межресничного пространства. Ее можно делать любым карандашом: как цветным, так и черным либо коричневым. Я буду делать серым.

Кода мы делаем основной макияж, прорисовывать межресничное пространство надо всем. Для возрастных женщин, которым нужен лифтинг-макияж с нависающим веком, это обязательно. Стрелки мы можем прорисовывать как мягким карандашом, потому что стрелка, прорисованная гелевой подводкой, довольно тяжело потом снимается.

Поэтому если вы не уверены в своем мастерстве, лучше выбрать карандаш.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Синий будет хорошо сочетаться с коричневым. Если мы сделаем на веко какую-то коричневую базу, можно стрелочку нарисовать синей. Тогда и синий заиграет, и коричневый.

Фломастер или маркер для глаз тоже подойдет для новичков, но линия стрелки будет куда четче.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Начинаем мы всегда от внешнего уголка глаза и идем к центру. Если, допустим, веко не позволяет полностью прорисовать стрелку, то можно сделать ее до серединки.

Не бойтесь экспериментировать с цветом. Даже в повседневном макияже стрелка может быть цветной.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Хочу пару акцентов уделить тому, какие ошибки допускают наши уважаемые телезрители, наши любимые клиенты, когда делают стрелки. Первая ошибка бывает, когда приходят на макияж, на стрелку с уже прокрашенными ресничками. Конечно, это ошибка, потому что это мешает нашей работе. И чтобы нанести стрелку, мы должны удалить туш. Поэтому сначала мы красим стрелку, потом мы окрашиваем реснички.

Очень частая ошибка – это сама форма стрелки. То есть стрелка, как я уже говорила, должна идти как продолжение нижнего века, чтобы она шла вверх. Зачастую наши телезрители заваливают линию и форму стрелки, опуская ее вниз. Тем самым опускается глазик ниже, опускаются уголочки губ. Тем самым у нас на лице печалька. Мы и возраст придаем, и уставший, замученный вид.

Еще одна распространенная ошибка. Девушки так увлекаются процессом, что заводят стрелку очень далеко.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

И еще один нюанс – это толщина стрелки. Нужно смотреть на саму форму глаза, на саму форму века. Если подвижное веко выпуклое, тогда здесь подходит любая стрелка, и широкая в том числе.

К слову, светловолосым, светлокожим, голубоглазым девушкам лучше отложить черный контур на карандаш в сторону. Серый и коричневый – вот верный выбор.

Елена Крачина, парикмахер-визажист:

Мы можем поиграть на цвете, можем немножечко его изменить. Можно здесь использовать какие-нибудь пигменты, чтобы стрелочка блестела, переливалась. Кисточкой можно сделать продолжение стрелочки, то есть вывести форму, летящую вверх. Тени легко растушевываются, поэтому, в принципе, стрелка, сделанная тенями, будет смотреться гораздо мягче, чем стрелка, прорисованная той же самой гелевой подводкой. Если мы делаем стрелочку гелевой подводкой, то очень часто встает вопрос, какой же кисточкой пользоваться. В принципе, каждый человек с течением времени подбирает себе удобную кисточку, но, однозначно, это должна быть тонкая маленькая кисточка.

Для того, чтобы нарисовать стрелки, вам понадобиться немного времени и терпения. Не бойтесь экспериментировать, а результат вас обязательно обрадует, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.