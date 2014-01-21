Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 22)

Ольга:

Это стиль Casual. Центром этого образа является парка, она очень яркая. Бежевый топ нейтрален, это одна из тех базовых вещей, на которых можно делать множество образов. И еще одной ключевой деталью моего образа является леопардовый шарф. Анималистичный принт — довольно универсальная вещь, но его надо дозировать, то есть хорошо, если в образе есть одна деталь. У меня эта деталь есть и я себя с ней чувствую немножечко хищницей в большом городе, прибавляет уверенности.

Оксана:

Ботильоны куплены в Барселоне, джинсы чудесные нашла в сэконд-хэнде, платье тоже. Палантин собственного производства — ручного ткачества и трендовая сумочка.

Анна:

На мне наполовину винтажный образ, он возвращается в моду. Жакет и блуза достались мне от бабушки — это винтаж, который я очень люблю и ценю. Шляпа тоже винтаж.

Ксения:

Сегодняшний образ я постаралась подобрать в соответствии с последними тенденциями. Сочетание насыщенного фиолетового цвета и его оттенков, также зеленого, болотного. Цвет брюк гармонирует с цветом сумки, также зеленый отражается в выборе платка и шарфа. Цвет лака тоже соответствует цвету брюк.