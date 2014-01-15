Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 21)

Уличная мода в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Лиза:

Я люблю синий и красный цвета, поэтому сочетание, я считаю, удачным. Силуэт пальто расклешенный, что придает романтическое настроение. Клатч и пальто с одной серии — идеально подходят друг к другу.

Маша:

Зиму я люблю не очень, поэтому стараюсь одеваться ярко, чтобы поднять себе настроение. У меня яркое пальто, шапка, она зацепила меня именно ярким цветом. Ботинки, которые очень модные в этом сезоне.

Дарья:

В наше время молодежь очень любит популярные модные «вещички», которые привыкли рекламировать в магазинах. Очень не хватает, чтобы вышел молодой человек в брюках, в пиджаке, в обычной классической одежде. Мне нравится так одеваться и, я считаю, что все так должны одеваться.

Ксения:

Мой образ, наверное, вдохновлен прошедшей поездкой в Европу. Я постаралась выбрать что-то такое теплое и уютное — леггинсы, которые очень популярны. Старалась подбирать теплые похожие оттенки во всех элементах гардероба. Надеюсь, что создам приятное настроение на улицах Минска.