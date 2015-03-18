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Стилист Ольга Боброва рассказала, как сделать жизнь ярче

18 марта 2015 09:11
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В своей профессии Вы добились серьезных результатов. Среди Ваших работ - стилизация самых модных показов России. Как Вы пришли в эту профессию? Почему решили работать в fashion-индустрии? 

Ольга Боброва, стилист:
Все началось с детства. Я всегда смотрела показы мод, как-то иначе одевалась и мне всегда это было интересно. Но я не думала об этом как о профессии никогда. Я начала работать моделью в 17 лет, и постоянно что-то создавала, делала какие-то проекты. И в один момент стилист предложил мне помогать ему. Все это быстро очень произошло. У меня все в жизни происходит как-то случайно! Мне всегда говорили, что я хорошо вижу вещи, я их как-то чувствую.  

Вы работаете не только с моделями, но и со «звездами». С кем работать интереснее, а с кем - проще?

Ольга Боброва, стилист:
Конечно, работать с моделями легче, потому что они знают эту работу, делают все точно так, как им скажут.  

Кто из «звезд» оставил у Вас неизгладимое впечатление?

Ольга Боброва, стилист:
Например, певица из Калифорнии Криста Белл. Ее продюссирует Дэвид Линч. Мы готовили съемки для нее, делали портфолио и отправляли его Дэвиду Линчу. Я очень переживала за съемки. Но она была очень счастлива. Эта женщина - богиня!

Кто из признанных икон стиля восхищает именно Вас?

Ольга Боброва, стилист:
Карина Ройтфельд. Она парижанка. Сексуальна. Чувственна.

Три роковые ошибки, которые нельзя совершать при подборе одежды.

Ольга Боброва, стилист:
1. Если ты работаешь в офисе - никаких бежевых колготок!

2. Угги. Если ты живешь в Лапландии, хорошо. В нашей стране ходить в уггах и каких-то брючных костюмах - это странно.

3. Негармоничность.

Вы согласны с тем утверждением, что тот, кто не рискует, тот не выглядит стильно?

Ольга Боброва, стилист:
Человек не должен ничего бояться! Пробуй!

# Фотофакт # Мода # Татьяна Бородкина # Стилист # Ольга Боброва

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