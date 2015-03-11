Правила делового дресс-кода. Дизайнер одежды Юлия Латушкина в студии программы «УТРО» на СТВ

Насколько важен дресс-код?

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Все начинается со школьного дресс-кода. Затем - институт. Но это все условные дресс-коды, универсальные. Есть дресс-коды корпоративные и строгие, то есть те, которые разрабатывает фирма конкретно для своего сотрудника. Существуют также и общепринятые дресс-коды. Это все разные ответвления.

Нужно ли действительно его придерживаться. Иногда думаешь: «Ну какая разница? Я нормальный человек, в нормальной одежде. Аккуратненько все и чистенько. Почему я обязательно должна прийти в белой блузке?»

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Как бы это ни выглядело банально, но азы закладываются с воспитанием. Дресс-код начинается не только с одежды. Он начинается с кончиков волос и заканчивается обувью. Во всем должна быть своя норма. Каждый элемент женщины или мужчины склоняет мысли о восприятии человека как-то по-особому. Именно поэтому данные нюансы, которые называются дресс-кодом, необходимо соблюдать.

Одежду можно надеть любую. Но что делать с цветом волос?

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Уважающая себя компания - банки, банковские компании, компании мобильных операторов предъявляют такое условие: спокойный внешний вид. Вы как личность имеете право на самовыражение. Однако, самовырожаться вы можете в другом месте.

Считается, что заметная татуировка при приеме на работу, это 80% отказа.

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Да. Смотря какая сфера деятельности. Например, Если это парикмахер, визажист… Более свободная творческая профессия, которая подразумевает выражение себя, то это допустимо. На это обращают внимание, но это не будет каким-то принципом для того, чтобы не взять вас на работу. Но если вас берут на работу в банк на какую-то высокую должность: юриста, экономиста, где вам приходится общаться с клиентами, вести клиентские базы и быть все время на виду, - соответственно, это может быть большим минусом лично для вас.

Сейчас в кафе можно спокойно зайти и в спортивной обуви. Когда-то это было недопустимо. Есть отдельные заведения, которые выставляют свои правила. Но в целом - существует ли такая норма?

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Да, существует. Это зависит непосредственно от самих заведений, которые выставляют такие условия. Сейчас многие люди очень сильно расширяют свои рамки и даже в кроссовках и пиджаке можно выглядеть по-деловому. Единственное: это дресс-код для ресторанов, но ни в коем случае не для офиса. Хотя многие компании себе это позволяют.

Что касается мужского дресс-кода?

Юлия Латушкина, дизайнер одежды:

Воротник должен быть жесткий. Они обычно либо на специальных прокладках, либо «отпаренные», прям хрустящие. Рубашка должна быть застегнута доверху, если подразумевается галстук. Второй вариант: в случае, если подразумевается ношение рубашки без галстука и бабочки, вторая пуговица на рубашке должна быть расстегнута. Сейчас мужчины носят в основном пиджаки на двух пуговицах. Вторая пуговица расстегнута. Рубашка не имеет права выглядывать снизу пиджака.