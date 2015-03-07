Женская мода Минска 1940-80-х годов: от образа женщины-кокетки до джинсов и мини-юбок

В 1947 году в Париже был представлен образ новой женщины. Грациозный силуэт с утянутой талией, поднятым бюстом и широкой юбкой. В послевоенные годы общество еще не было готово переключиться с облика мужественной женщины на утонченный образ. Поэтому поначалу новый стиль восприняли в штыки как в Советском Союзе, так и на Западе.

Валентина Мазанова, ветеран Великой Отечественной войны:

Было или платье военное, такой специальной формы, или юбка и гимнастерка. Тоже военная одежда. Да и потом она особо и не нужна была в то время в действующей армии. В атаку пошли, застрочили пулеметы, надо было ползком подползать к раненым или перебежками перебегать. Конечно, в платье труднее было бы, а так полегче.

В послевоенные годы главным атрибутом женской моды была скромность. Дефицит тканей вынуждал шить из того, что есть, невзирая на каноны западной моды.

Лишь в 1956 году минчанки увидели новый образ стильной женщины. Тогда на широкие экраны вышел фильм «Карнавальная ночь». Исполнительница главной роли Людмила Гурченко появилась перед зрителями в платье от парижских кутюрье.

Образ женщины-кокетки на «ура» восприняли столичные модницы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Таисия Зуева, модельер, конструктор:

Когда я начинала, первое мое платье, которое я сшила, это после фильма «Карнавальная ночь», когда оно было пышное, объемное: юбка, воротничочек. Кокеточка.

Уже в 1960-е в Минске впервые за долгие годы пробуждается интерес к моде. Тогда купить стильную вещь в магазинах было практически невозможно.

Все чаще женщины за заветными платьем или юбкой шли в ателье, их в городе было более 8: «Минчанка», «Уют», «Силуэт», ателье № 1 на Ленина.

В начале 1960-х годов в столице также открылась опытно-техническая швейная лаборатория. Здесь наши модельеры разрабатывали новые образы для советской женщины.

60-е стали для столичных модниц эпохой элегантности. Каждая из них стремилась обзавестись новомодным платьем, подчеркивающим талию. Тогда же минчанки впервые познакомились со «шпилькой».

Таисия Зуева, модельер, конструктор:

В 60-е годы начался минимализм в конструкции, форме. Поэтому из больших макентошей шили маленькие прилегающие изделия, костюмчики. Это были бежевые, серые, темно-синие, черные.

Более доступной для столичных красоток мода становится уже в 1970-е годы. Тогда в столицы начали проводить модные показы.

Глядя на красиво одетых манекенщиц, женщины стремились обзавестись такими же вещами. Учились шить сами, шли к подругам и в ателье.

Таисия Зуева, модельер, конструктор:

В 1970-е годы у нас приоритет по обеспечению лучшими тканями отдавался ателье. И все спешили и хотели получить там услугу. В то время, конечно, еще и журналов было недостаточно. Мы пользовались журналам мод Риги, Москвы. В принципе, все.

70-е для минских модниц стали эпохой эпатажа. На смену прямому платью пришли объемные юбки и брюки. Простота и минимализм в стиле остались в прошлом.

Модельеры предлагали столичным красотками примерить на себя платья необычного покроя, со множеством рельефных линий, сложных конструкций, ярких цветов. Минские модельеры возили свои коллекции и на показы в Москву.

Таисия Зуева, модельер, конструктор:

Очень много, особенно в 80-х годах, было использовано вышивки в одежде. Сшивались даже пальто и тональное, и контрастное. Мы общались, конечно, с ведущими специалистами: Зайцевым, Гагариным. Были такие художники. Мы привезли коллекцию в Москву и Зайцев нам на одном конкурсе сказал, что всегда мечтал о том, что мы показываем, о вышитом пальто.

В 80-е годы модный бум буквально захватил столицу. Тогда почти каждый стремился обзавестись диковинкой запада – джинсами – купить, которые было под силу далеко не каждому.

В моду вошли еще более объемные вещи с широкими плечами. Столичные красавицы облачались в яркие лосины и мини-юбки.

Людмила Пашкевич, художник, модельер:

Это было очень интересное время, необыкновенный период обмена опытом. Всегда были какие-то творческие дни, когда мы получали массу информации, удивительной, на наше восприятие. Это период городских конкурсов художников-модельеров.

Сегодня то, с каким трудом доставали вещи наши бабушки и мамы, вызывает у нас удивление. Однако каждая женщина понимает, как важно и нужно найти то, что подчеркнет ее красоту. И это стоит усилий и потраченного времени на походы в магазины или ателье.