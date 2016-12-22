Шапки с помпонами и задорные шапки-ушанки: какие модели нынче в тренде и какая вязка актуальна?

Прошли времена, когда шапки носили только, чтобы согреться, сегодня это стильный аксессуар, который, порой, решает весь образ. Задорные шапки-ушанки, спортивные с помпонами… Быть модной Снегурочкой в этом сезоне можно на любой вкус!

Сейчас дизайнеры радуют нас большим разнообразием вязаных шапок, они универсальны, сориентируйте нас, какие модели нынче в тренде и какая вязка актуальна?

Сейчас актуальна объемная вязка. Мы добиваемся эффекта объемности за счет комбинирования нескольких нитей.

Также в тренде шапки с надписями, на ней может быть написано все, что угодно – имя вашей любимой либо надпись вашей любимой футбольной команды. Также украшение шапок какими-либо аксессуарами: очень модны в этом сезоне броши.

Зимой особенно хочется ярких цветов, расскажите нам про цветовую палитру?

Продолжает свое шествие цвет марсала – это винный оттенок. Говоря о моделях, можно сказать – как классическая модель резинкой, так и косы тоже актуальны в этом сезоне продолжает свое главенствование модель, которая называется бини – это шапка, у которой торчит макушка, т.е. сейчас модно не натягивать полностью шапку. Очень актуальный в этом сезоне эффект меланж – смешивание оттенков различных, чем контрастнее оттенки, тем заметнее будет ваша шапка.

Не секрет, что объемные шапки подойдут любой девушке, а вот с какими нужно быть аккуратными?

Нужно быть аккуратными с шапками, которые полностью обтягивают ваш силуэт головы, потому что такая шапка придаст объем лицу, где этого делать не стоит нужно быть аккуратными с беретами, многие делают ошибку, когда сочетают берет и спортивный стиль одежды, молодым девушкам берет может придать лишний возраст.

Сегодня модно комбинировать разные стили , много девушек в городе в шубках и спортивных шапках с помпонами. довольно стильно. Расскажите нам, как при помощи шапки можно создать довольно красивый образ?

Начнем с того, что без шапки ваш образ будет незавершенным. Вот мы видим на модели очень актуальный меланжевый эффект, который может дополнить, как классическое пальто, так и спортивный ваш образ либо это может быть панк-рок стиль с тяжелыми грубыми ботинками

Можем ли мы в этом сезоне достать шапки из своего детства или бабушкиного гардероб?

Конечно, и это даже нужно сделать. Если мы обратим внимание на последние показы, в которых участвовали головные уборы, вы увидите, что 90% – это бабушкины шапки, но в этом нужно знать тоже меру, чтобы ваш образ не стал образом старухи Шапокляк, был стильным и модным, поэтому подбирая ретро-аксессуары , вы должны обращать внимание и на современность вашего наряда.