Крупная, мелкая, многоцветная, графичная, черно-белая: «клетка» – вечно молодая и модная классика

Крупная или мелкая, многоцветная или графичная черно-белая – клетка – одна из самых вечных модных трендов.

Современная история связывает тартаны исключительно с Шотландией. Возможно, потому, что жители этой страны носят известную одежду из тартана — шотландский килт. Много лет назад в каждой области Шотландии местные ткачи изготавливали определённый рисунок клетки.По цвету шотландки можно было определить, насколько состоятельным был клан. Например, в старину красный цвет считался особенно престижным, поскольку его трудно было получить из натуральных красителей. Яркие тартаны демонстрировали статус владельца, уверенность в себе и желание привлечь внимание.

Сегодня каждому тартану присваивается определённый код по количеству ниток каждого цвета. В производственных базах данных насчитывается более 4 тысяч зарегистрированных вариантов тартана. Одним из самых востребованных у современных модниц среди тартанов считается Барберри. Своей популярностью одноименная компания-производитель обязана британскому Министерству Обороны, закупившему первые пальто от никому не известного на тот момент бренда для командиров во время англо-бурской войны 1890 года. Когда война закончилась, тренчкот стал популярен и среди мирных жителей.

Стюарт Роял — самый известный орнамент шотландки. Исходя из названия, это тартан английской королевской династии Стюартов. В 70-е годы клетка Стюарт Роял стала популярна и в панк-культуре. В наши дни клетка Стюарт Роял настолько любима, что из нее шьют все — от школьной формы до нарядов от кутюр. Например, Королева Великобритании Елизавета II часто носит с собой яркий клетчатый плед на мероприятия на свежем воздухе. А это – Тартан Стюарт Дресс Модерн – более легкая версия тартана Стюартов, где основной красный цвет заменен белым.

Клетка снова в центре внимания на подиумах. Хотите быть модными – выбирайте клетку. Она подчеркнет достоинства фигуры и природное очарование, а также скроет лишние килограммы. Важно лишь соблюдать несколько простых советов.