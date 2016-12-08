Секреты чёрного платья: как грамотно преподнести этот наряд в зависимости от стиля?

Сегодня без маленького черного платья невозможно себе представить гардероб истиной леди. В нем вы будете себя чувствовать королевой среди друзей в офисе и даже на Красной ковровой дорожке.

А началось все с легендарной Коко Шанель, которая в 1926 году придумала его в память о погибшем возлюбленном. Платье прикрывало колени, с узкими длинными рукавами, лаконичное и без декора. Модницам 20-х платье не было понятно, однако уже через полгода весь Париж сходил с ума по шедевру. Дизайнеры каждый сезон читают классику по-новому. Сегодня вместе со стилистом Натальей Зеневич мы научимся, как грамотно преподнести этот наряд в зависимости от стиля.