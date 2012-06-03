Прическа на выпускной-2012 в греческом стиле. Мастер класс от стилиста Дарьи Камлюк

Прическа для выпускного бала от просто вечерней отличается тем, что предназначена для совсем молоденьких девушек. Которые таковыми и должны выглядеть. Поэтому только легкие, немного небрежные линии. И ничего, что способно добавить облику несколько лишних лет.

При этом гламур тоже может выглядеть молодо. Крупные волны на волосах, зачесанных на одну сторону – прическа вполне в духе голливудских красоток.

Существует и множество других вариантов для длинных волос.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Где-то кудри, волны, какие-то легкие элементы в прическах, жгуты, косы допускаются. Также могут присутствовать гладкие линии – валики зачесанные.

Кроме того, прическа для бала должна быть практичной, ведь ей предстоит сохранять свою форму весь вечер и ночь.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Я моей модели сделала бы прическу с акцентом на затылке. Будут легкие кудри, переходящие волны и, скорее всего, жгуты, так как они больше подходят ей по форме лица. Также выпущу локоны. Они делают прическу более легкой, романтичной.

Сначала чисто вымытые волосы прорабатываются специальным блеском, который придаст им большую эластичность.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Дальше я делю волосы на пробор от уха до уха и делаю на затылке хвост.

Хвост закрепляется резинкой, остальная часть волос разбирается на пробор, боковые пряди сбрызгиваются лаком и закручиваются в локоны. Для этого от общей отделяются небольшие прядки, каждая из них подкручивается. То же самое проделываем со второй частью не собранных в хвост волос, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

В принципе, в этой прическе не такие сложные элементы, ее можно и дома выполнить. Но, просмотрев картинки, попробовать раз. А так можно и дома выполнить эту прическу.

Теперь приступаем к следующему этапу. Тонкими прядями локоны постепенно скручиваются в один жгут, идущий от висков к затылку. Затем из него аккуратно вытягиваются отдельные прядки, чтобы придать прическе объем, художественную небрежность и легкость. Закрепляем жгут шпильками у основания хвоста.

Те же операции проделываем со второй частью волос. Сразу оставляем несколько свободных прядей, которые будут обрамлять лицо. Периодически сбрызгиваем волосы блеском, чтобы элементы прически выглядели аккуратнее. Второй жгут также закрепляем у хвоста.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Закрепив, я возвращаюсь к вискам и дорабатываю их.

На пряди жгута ставятся временные шпильки, которые в конце работы будут сняты. Фиксируем результат лаком и приступаем к затылочной зоне. Собранные в хвост волосы так же, прядь за прядью, закручиваем в локоны.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Накрутив хвост, начинаем формировать полностью уже прическу. На затылочной зоне будем выкладывать кудри по форме треугольника, спускающегося к спине.

Для этого снова сбрызгиваем волосы блеском и каждый накрученный локон скручиваем жгутом, присобираем и закрепляем получившуюся кудряшку с помощью шпильки. Это процесс, требующий определенной сноровки, сосредоточенности и терпения. Особенно, если приходится иметь дело с густыми и длинными волосами.

Дарья Камлюк, стилист прически для выпускного:

Сейчас мы сформировали треугольную форму. У нас получилась прическа в греческом стиле. Дальше я достаю шпильки, которые были временными, фиксирую это лаком. И сверху еще блеском.

Прическа заиграет еще интереснее, если использовать небольшие украшения: шпильки со стразами, бисером или крохотными цветами. Причем они могут быть даже живыми, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Осталось придать законченную форму свободным прядками, свисающим у лица, и прическа для выпускного бала завершена.

Итого: 80 шпилек, блеск, лак, мастерство стилиста и, главное, ваша счастливая улыбка. И удивительная прическа поможет сделать ваш бал незабываемым.