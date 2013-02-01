Превращаем обычный наряд в вечерний с помощью бижутерии и воротника. Мастер-класс от Юлии Латушкиной

В модном сезоне 2012/13 мы часто замечаем в коллекциях дизайнеров акцент на воротнички. В целом, можно сказать, что любые воротники сейчас в моде: будь то белый воротничок, напоминающий школьный, или воротник «а-ля Питер Пен».

Наиболее интересная тенденция – декорированные воротнички, расшитые кружевом, бисером, бусинами или стразами. Сделать себе подобный воротник можно самостоятельно.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Для этого нам понадобиться наша незаменимая фурнитура, бусинки, цепочки, блестящие штучки и, конечно же, рубашка.

Украсить оригинальным воротником, сделанном своими руками, можно любую нейтральную рубашку, блузку или кофточку из вашего гардероба. Чем проще будет выбранная одежда, тем более сбалансировано она будет смотреться с модным воротничком, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Сейчас мы будем подбирать к нашей темно-фиолетовой рубашке бижутерию. Для этого мы можем взять рукав и наложить на него абсолютно разные бусинки, разные камушки, разных цветов и фактур. Просто посмотрим как они у нас будут работать с цветом этой ткани.

На мой взгляд, есть два варианта для конкретно это фиолетовой рубашки: это вариант с бензиновым отливом и камушки с металлическим отливом, очень спокойные.

Я все-таки приверженец более спокойного варианта, который не бросается слишком сильно в глаза и не слишком акцентирует на себе внимание. Но вы можете использовать на свой вкус. Если вы любите белый цвет и бензиновый отлив – в путь-дорогу.

Стоит отметить, что модные воротники могут быть съемными или прикрепляться к разным вещам. Съемный воротничок очень удобен в использовании: взяв его с собой, вы всегда можете превратить обычный образ в вечерний.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Берем теперь нашу рубашку, раскладываем ее. Нам понадобится по пять камушков на один воротник. Берем и выкладываем их так, как будем располагать.

Декорирование воротника не требует особых умений или затрат. Можно украсить весь воротничок, акцентировать только уголки или по своему вкусу разместить детали в хаотичном порядке.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Берем иголку, нитку, наши выбранные камушки и начинаем их выкладывать на воротнике и пришивать.

В процессе работы Юлия увеличила количество камешков, чтобы узор на воротнике получился более симметричным. Кроме того, она применила своеобразный дизайнерский ход: расшила только одну сторону воротничка, оставив вторую нетронутой.

Воротник, украшенный бусинами и стразами – неповторимый элемент женственного и модного образа. Такая интересная и действительно красивая деталь может стать ярким аксессуаром или даже центральным акцентом всего наряда.