Послевоенная мода и ее современные отголоски: пышные платья в стиле «Стиляг», юбки в горох и ретро-белье

Когда мир начал приходить в себя после Второй мировой войны, стали возрождаться не только разрушенные города, но и стремления людей ко всему красивому.

Полувековой юбилей XX века заставил вспомнить о тех прекрасных временах, когда в женщине ценилась прежде всего женственность. В это время и родился главный стиль послевоенных – «New look» – новый взгляд на образ женщины. И главные родительские права на этот образ, не списанный со счетов и до сих пор, принадлежат легендарному кутюрье Кристиану Диору.

Марина Парфенович, дизайнер:

Именно в этот период входят в моду, благодаря Диору, пышные красивые юбки. Тоненькая талия, пышная юбка с большим подъюбником, до колен, ниже колен. Вот именно это и стало визитной карточкой 50-х годов.

Действительно, на смену широкоплечим и геометричным формам военного времени должны были придти новые силуэты. Вдохновленный романтизмом XIX века, Диор создал коллекцию, в которой каждая линия одежды подчеркивала женскую грудь, талию и бедра. Силуэт «песочные часы» – затянутая в корсет талия, покатые плечи и пышная, либо узкая юбка – стал трендовым на десятилетия. Дополняли эти сказочно красивые наряды необычные шляпы и туфли на каблуках.

Марина Парфенович, дизайнер:

Конечно, не все могли себе позволить такие платья, потому что на это требовалось очень много ткани, в магазинах это невозможно было приобрести.

Также характерны для этого периода платья в стиле Мэрилин Монро. Также она сама носила очень узкие юбки – юбка-карандаш, зауженная книзу. Но это было настолько характерно для всего мира и именно для этой моды, что потихоньку этот стиль перешел в классику.

Женская мода вернула себе романтический шик и утонченность. Набивший оскомину цвет хаки сменился невообразимой палитрой сочных оттенков.

Стали актуальны легкомысленные банты – ими украшали платья, обувь и прически, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Парфенович, дизайнер:

Очень характерны также были какие-то шляпки. Что больше всего характеризует 50-е года, так это ткани в горохи. Это пошло из поколения в поколение. И периодически ткань в горошек мы встречаем.

Стараниями дизайнеров в середине прошлого века женщины облачились в те юбки-карандаши, элегантные жакеты и в адаптированные силуэты «New look», которые не сходят с подиумов и по сей день.

Кроме того, определяющим стал принцип идеально подобранного ансамбля, когда цвет и фактура каждой детали одежды, аксессуаров, прически и даже макияжа призваны играть в унисон.

Марина Парфенович, дизайнер:

Что касается внешнего вида (макияжа, причесок), то в это период характерны стрелки, яркие-яркие губы, красные. И прическа должна была быть очень простая – завышенный затылок и гулька.

Также были характерны такие аксессуары, как перчатки и носочки. Если мы говорим про Европу, Америку, это чулки обязательно со стрелкой. Если говорим про Советский Союз, то это носочки вместе с туфельками.

Носочки с туфельками и сегодня можно увидеть в некоторых коллекциях – как вполне себе «носибельных», так и авангардно-вызывающих.

Молодой дизайнер Том Браун и вовсе предлагает с ног до головы окунуться в начало 50-х. Правда, эти 50-ые в его исполнении довольно экстремальны.

Марина Парфенович, дизайнер:

Для нашей территории больше характерны платья из тканей в клеточку, в цветочек. Более ситцевые, простые ткани.

Домохозяйки могли пошить из самой любой ткани, самой простой ткани, шикарные платья. И то, что до нас дошло, – платья пышные в стиле «Стиляг».

Что касается современности, то очень много перешло из 50-х годов. Это пышная юбка, юбка в складку. Она может быть очень короткая, может быть до колена, а может быть ниже колена. Может одеваться с подъюбочником или без него, в зависимости от того, насколько девушка хочет подчеркнуть событие. Или это более повседневная жизнь, или вечерний вариант.

Также очень актуальны различные очки в стиле 50-х годов. В моде контрастные украшения, красный клатч, ремешок, ткани в горохи и очки бабочкоподобные, заостренные кверху.

В вечерней моде, особенно в свадебной, у нас часто встречаются свадебные платья в стиле 50-х. А также игра с цветом – сочетание бело-красного, просто красный, в цветочек что-то. Очень актуальны на данный момент перчатки. То, что пришло из 50-х.

После войны в достаточно скромных женских комодах того времени появилось и удивительное белье – не столь практичное, сколь красивое. Именно оно стало трендом этого лета, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Парфенович, дизайнер:

Очень актуально ретро-белье в сочетании с джинсами, юбкой, ретро-белье и легкие прозрачные вечерние платья, которые могут быть как угодно декорированы, вплоть до перьев. То есть в вечерней моде становится не само платье, как вид одежды,, а именно ретро-белье.

В коллекции сестер Парфенович представлено, например, такое платье: легкое, фатиновое, окантованное павлиньими перьями. Под его прозрачное облако надевается черное белье – боди, расшитое пайетками, бисером и стеклярусом.

Марина Парфенович, дизайнер:

Идея пришла к нам из 50-х – конца 40-х. Дорогой Голливуд, кинозвезды могли себе позволить отдыхать примерно в таких платьях. Они были очень дорогие, из легких шифонов. Пришло это в нашу современность.

Такое платье может позволить себе надеть девушка с очень идеальной фигурой, смелая, раскрепощенная, но это – самый-самый писк моды.

В конце 40-ых – начале 50-ых к женщинам постепенно возвращалась утонченность, хрупкость и роскошь. И какие бы смелые идеи не посещали потом дизайнеров, именно эти качества до сих пор остаются самыми модными и притягательными.