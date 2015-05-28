Мужской стиль. В галерее стильной мужской обуви

Обувь и часы - визитная карточка настоящего джентльмена и основа стиля. Сегодня мы открываем модный словарь и изучаем виды мужской обуви.

Оксфорды. Тонкая подошва и закрытая шнуровка - главные приметы. Они могут быть из лакированной кожи, замши и других материалов. Традиционные цвета - черный, коричневый и серый. Такие туфли гармонично дополняют однотонные деловые костюмы. Они же - спутники конференций и переговоров.

Дерби. туфли с открытой шнуровкой, в которых берцы нашиты поверх союзки. Проще говоря, боковые стороны нашиты поверх передней части, поэтому когда шнурки развязаны, боковины свободно расходятся. Этот вид обуви может быть как с перфорацией, так и без неё.

Лоуферы. Туфли без шнурков и их легко одевать. По форме они напоминают мокасины, благодаря отсрочке сверху. Но отличаются наличием подошвы и низкого широкого каблука. Первоначально эти туфли были исключительно только в мужском гардеробе. Но лоуферы с кисточками очень полюбились женщинам.

Кстати, полезный совет: если хотите удлинить ноги, подбирайте носки в тон брюк, а для того, чтобы подчеркнуть обувь, выбирайте носки на полтона темнее.

Дезерты - замшевая мужская обувь, для которой характерно два ряда отверстий для шнурков и высота до косточки.

Слипоны. Модный хит молодёжи.