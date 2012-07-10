Пляжная мода-2012: парео, комбинезоны, туники, пляжная обувь, шляпы и сумки

Парео, длинные шелковые юбки, комбинезоны и туники – вся эта пляжная свита вашего отдыха должна подпевать своему королю – купальному костюму. Практически все солидные производители одежды упрощают нам задачу, снабжая каждый купальник соответствующей линией пляжных аксессуаров. Но можно подбирать их и самостоятельно.

И тут советуем обратить внимание на явных лидеров этого модного сезона – пляжные комбинезоны с шаровароподобными штанинами и халатообразные сарафаны.

Марина Парфенович, дизайнер:

То есть, своего рода такой пеньюарчик. Но если мы говорим о такого типа верхе, то это обязательно должно быть в комплект с купальником. Это может быть контраст(черно-белый), но печать должна повторяться: какая в купальнике, такая и в этом пеньюаре, халатике. Это может быть фресковая печать или различная другая.

Этим же правилом руководствуемся, подбирая туники, платья или парео. Если фактура или рисунок их тканей не повторяет материал купальника, будьте осторожны с сочетанием оттенков. Советуем избегать «кислотных» и светящихся цветов.

Марина Парфенович, дизайнер:

Я, например, приверженец того, что все должно быть натурально. Цвета должны быть натуральными. Люминесцентные – это хорошо, но когда вы светитесь – это не всегда хорошо.

Пляжная обувь – это, как правило, ее максимальное отсутствие. Иными словами, плоская подошва и пара ремешков – вполне достаточные условия для прогулок по жаркому песку. То ли дело – головные уборы.

Марина Парфенович, дизайнер:

Самое актуальное в этом сезоне – это шляпы с большими полями. Может не быть парео, туник. Но вот купальник и шляпа – и вы звезда на пляже. Они могут быть разного цвета, разная игра самих полей: в полосочку, сеточку, могут быть и плетеные шляпы из соломки, кружевные различные.

Основное – большие поля. Шляпы идут всем.

Особенно хороши шляпы из специальным образом обработанной бумаги. Они практически невесомы, хорошо защищают от палящего солнца и, благодаря безграничным вариантам расцветок, составят ансамбль любому наряду. К которому, конечно, должна прилагаться и пляжная сумка.

В отличие от своих повседневных или вечерних коллег, эти сумки всегда имеют внушительный размер. Они обязаны быть вместительными, но легкими. В моде – сумки из невесомых тканей, льна или кружева, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Да, и не забудьте: к купальнику следует подбирать не только комплект всех пляжных аксессуаров, но и своего спутника по отдыху. Точнее, его пляжный наряд.

Марина Парфенович, дизайнер:

У пары, которая приходит на пляж, например, купальник и мужские плавки в одной стилистике. То есть из одной ткани, одного материала – сразу видно, что это пара. Это тоже одна из тенденций именно в пляжной моде.

Еще один важный аспект пляжной моды – она имеет четкие географические границы.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы рассматриваем пляжную моду, такие вещи как шорты, майки очень открытые, очень короткие шорты джинсовые – это неприменимо для города. Ни в мужской, ни в женской моде.

Что ж, не путаем улицу с пляжем, и везде наслаждаемся летом и солнечным настроением.