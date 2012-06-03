Платья на выпускной-2012. Что выбрать, что модно?

Последний звонок – и школьную форму пора менять на первое бальное платье. И тут даже у тех, кто следит за модой, начинаются проблемы. Одни, назло любым трендам, превращают себя в разноцветные взбитые сливки. Другие пытаются слепо копировать наряды голливудских звезд. Попадают впросак и те, кто относится к выпускному балу, как к репетиции будущей свадьбы. Пышное платье, похожее на подвенечное, на этом празднике не очень уместно.

Марина Парфенович, дизайнер:

Конечно, любая девушка хочет настолько феерически выглядеть, что иногда просто перехлестывает.

Конечно, выпускной – это не означает, что обязательно платье длинное в пол. Это может быть что-то очень короткое, коктейльное. Главное, чтобы это было стильно и подходило конкретной девушке, конкретному человеку.

Экстремальное мини могут надеть лишь уверенные в абсолютной безупречности длины и формы своих ног. Поэтому лучше не рисковать и предпочесть длину коктейльного платья – от чуть выше до чуть ниже колена. Тем более, что подобные модели дают разгуляться фантазии.

Длинные, в пол, платья, конечно, никто не отменял. Напротив, дизайнеры предлагают множество подобных вариантов – как ярких, так и более пастельных оттенков. Но при этом настаивают на простоте кроя.

Марина Парфенович, дизайнер:

Дело в том, что сейчас в моде минимализм, и даже если девушка наденет строгое платье в пол или до колена, но будут красивые аксессуары, это уже хорошо, потому что перебарщивать с украшениями, перебарщивать с какими-то огромными шлейфами не всегда актуально.

Одним из аксессуаров, превращающих строгость в праздничность, может стать модное в этом сезоне кружево. Широкие полосы кружев обязательно сыграют свою пикантную роль даже в случае с несколько офисным оттенком самого наряда.

Разбавить строгость силуэта поможет и открытая спина, и необычность материала, из которого сшито платье, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Актуальными также провозглашаются длинные струящиеся платья из легких тканей – однотонные или с цветочным рисунком. Табу – на материалы с металлическим отливом.

Прекрасно будет смотреться и силуэт «рыбка», то есть узкое платье, слегка расширяющееся от линии бедер. Подходит такой фасон, впрочем, лишь идеально стройным барышням.

Марина Парфенович, дизайнер:

Это может быть платье в стиле ампир. Это больше для девушек, у которых формы не позволяют подчеркивать фигуру.

Также хорошо будет смотреться, как мы уже и говорили, длинная юбка в пол с блузкой, ассиметричной на одно плечо. Это может быть любая цветовая гамма.

На самом деле, это с одной стороны, очень эффектно, с другой – это достаточно экономный вариант, но это очень красивый.

Трендом этого лета стали прозрачные ткани, так что было бы непростительно обойти их стороной в наряде для выпускного торжества. Платья из легких прозрачных и полупрозрачных материалов представлены в коллекциях практически всех дизайнеров.

Марина Парфенович, дизайнер:

Конечно, это могут себе позволить девушки с хорошими фигурами. Но это – самый актуальный материал – эффект рыбьей чешуи, блеск, эффект голого тела, но при этом какие-то оттенки. Это могут быть тонкие-тонкие шелк-шифон с цветочным рисунком. Но обратите еще внимание, чтобы это было длинное в пол, но не свадебное платье.

Не пришло время списывать со счетов и традиционный для подобных случаев фатин. Главное, не перейти тонкую грань и не превратить такое платье в свадебное. Поэтому аккуратнее с белым цветом и смелее с декором. Только забываем о стеклянных бусинах, а рассматриваем, к примеру, бисер и перья.

Марина Парфенович, дизайнер:

И выпускное платье, длинное в пол, с фатином, сетчатое, в котором видны ноги, видна фигура. Это будет, конечно, платье, которое поразит всех. Не только молодых людей, но и однокурсниц, одноклассниц. Вы будете королевой бала.

Итак, основные секреты эффектного наряда – это простота кроя, использование легких, прозрачных тканей, кружева и нетрадиционных украшений в качестве декора.

Марина Парфенович, дизайнер:

Все, что касается плотных материалов, стальных, искусственных – лучше не обращать внимание и проходить мимо, потому что это немножко уже вчерашний день. Сейчас это легкость, прозрачность и молодость.

Еще выпускной – это настроение. Если ты себя чувствуешь на 100%, значит, и будешь ты королевой на 100%. В себе надо быть просто уверенной, что ты стильный, красивый, интересный человек.