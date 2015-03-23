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«Парижский шик» - состояние души, легкость и элегантность

23 марта 2015 08:09
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Береты, тельняшки и бежевый тренч. Сегодня отправляемся в увлекательное модное путешествие и изучаем «парижский шик».

Они всегда молоды и прекрасны. Они любят себя и любят быть собой. Красота у них в генах.

Выбирать маленькое черное платье с жемчугом или прогуливаться по бульвару в объемном шарфе - для них также естественно, как выпить утром кофе.

Они никого не копируют и сами становятся иконами стиля.

«Парижский шик» - это состояние души, где бы вы ни родились. Француженки всегда влюблены, а это - главный секрет красоты.

Они не собираются часами и не выставляют напоказ бренды.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Мода # Анастасия Макеева

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