«Парижский шик» - состояние души, легкость и элегантность

Береты, тельняшки и бежевый тренч. Сегодня отправляемся в увлекательное модное путешествие и изучаем «парижский шик».
Они всегда молоды и прекрасны. Они любят себя и любят быть собой. Красота у них в генах.
Выбирать маленькое черное платье с жемчугом или прогуливаться по бульвару в объемном шарфе - для них также естественно, как выпить утром кофе.
Они никого не копируют и сами становятся иконами стиля.
«Парижский шик» - это состояние души, где бы вы ни родились. Француженки всегда влюблены, а это - главный секрет красоты.
Они не собираются часами и не выставляют напоказ бренды.