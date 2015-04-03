Официально: слишком худым моделям запретили работать во Франции

Новости Франции. Еще в марте представитель французского Национального собрания от социалистической партии Оливье Веран предложил ввести революционный закон, согласно которому слишком худым моделям запретят работать в фэшн-индустрии.



Оливье Веран, политик, невропатолог:

Я считаю, необходимо прекратить прославлять анорексию. Это вредит женскому здоровью. Особенно подвержены влиянию нездоровой пропаганды девушки в возрасте от 13 до 20 лет.





В пятницу, 4 апреля, французские законодатели проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей. Соответствующая поправка принята в рамках рассмотрения законопроекта о здравоохранении как мера по борьбе с анорексией и была поддержана министром здравоохранения Марисоль Турен.

Из текста поправки:

Любая девушка, индекс массы тела которой ниже определенного уровня, не сможет работать в качестве модели на подиуме.







Тюрьма и штраф в 75 тысяч евро грозят тем модельным агентством, которые нарушат закон. При росте 175 сантиметров девушки легче 55 килограммов будут отправляться на докармливание и лечение. Отныне и впредь выходить на работу запрещено моделям, чей «индекс массы тела ниже уровня, установленного декретами министерств здравоохранения и труда».

Кто будет определять чрезмерность худобы? И как высчитать индекс массы тела? Эти вопросы наделали много шума в социальных сетях, и не только во Франции.





Разработанный Всемирной организацией здравоохранения индекс массы тела (ИМТ) позволяет оценить степень соответствия веса человека его росту. Чтобы вывести так называемый «индекс веса», вес человека в килограммах нужно поделить на рост в метрах в квадрате. Минимальное приемлемое значение – 18. Девушка с таким соотношением может работать моделью. Если индекс окажется ниже 18, придется поправиться.



Как отмечают французские СМИ, примерно 40 тысяч французов страдают от анорексии, при этом 9 из 10 человек – женщины и девушки.



Марисоль Турен, министр здравоохранения Франции:

Чрезмерная худоба моделей, с которых нередко берут пример молодые люди, не может не вызывать беспокойство.







Законы, запрещающие выходить на подиум излишне тощим моделям, уже существуют в Испании, Италии и Израиле. Революционного решения Франции ждали долго. Немудрено: ведь именно здесь основные модные дома и модельные агентства.

Каждый пятый человек на планете, страдающий анорексией, умирает. Почему в эпоху изобилия и достатка, анорексия становится болезнью 21 века? И что нужно сделать обществу, чтобы остановить смерть в виде истощения? Ответы на эти и другие вопросы искали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Текст и видео здесь.



