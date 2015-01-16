Ногтевая мода 2015 года и укладка на коротких волосах: мастер-класс от профессионалов

Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. А уж в праздники думать об этой самой красе мы просто обязаны. Но перед тем, как отправляться в салон, непременно стоит изучить модные тенденции.

Анита Савчук, мастер по маникюру:

К нам пришла девушка с покрытием лак. Мы решили сделать прорисовку к Новому году. А именно снежинки, настроение – снеговик. Такой вариант дизайна очень красиво будет смотреться на темном цвете, поскольку у нас прорисовки белого цвета, снеговичок белого цвета, снежинки. Это очень интересно смотрится именно на цвете, который будет очень актуален в наступившем году, – это синий цвет.

Снеговики, снежинки и елочки на ногтях модниц в новогоднюю пору, конечно, более чем уместны. А поклонникам традиционной росписи тоже стоит усвоить несколько нехитрых правил.

Анита Савчук, мастер по маникюру:

Сейчас очень не модно делать цветы. Скорее, модна короткая ногтевая пластина, классические цветы, классические какие-то варианты. Это френч и минимальные миксованые дизайны. То есть может меняться цвет на нескольких ногтях только. Не любят золото в последнее время, не любят серебро, нравится сочетать простые цвета. То есть очень модными в 2015 году, по крайней мере в начале, будут зеленые и синие цвета, яркие и насыщенные.

Не бойтесь сочных красок. Именно они диктуют маникюрную моду 2015 года. Стразы, блестки и рисованные цветы больше не в фаворе. А вот специальные наклейки, эффект трещин, крошечные кусочки фольги или гравировка на ногтях – это то, что надо.

Мы не удержались и отвлеклись в сторону парикмахерского кресла. Здесь можно подсмотреть вариант торжественной укладки на коротких волосах, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Светлана Шатерник, парикмахер-стилист:

Я хотела обратить внимание в этой работе, что женщины, которые имеют короткую стрижку, сталкиваются с проблемой, что вечернюю прическу им никто не предлагает. Это просто: укладка феном, проработанная прямыми щипцами. И здесь была задача создать новогоднюю прическу, которая могла бы порадовать и женщину, и создать праздник. И, конечно, я бы очень хотела сказать (может быть, парикмахеры возьмут это на вооружение): я просто прямой волос проработала щипцами гофре. Часть волос. А часть волос оставила прямыми. И выложила прическу в виде ракушек. Но из коротких волос. Пускай начес в этой ситуации нас не пугает.

И еще хотелось бы показать на основе этой прически другую прическу с новыми элементами, которые мы можем использовать в этом же силуэте, в этой же прическе, но для разнообразия.

Время придумать собственный образ для зимних торжеств у вас еще есть. И мы надеемся, что наши маленькие подсказки будут вам полезны.