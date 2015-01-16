Знаменитое маленькое черное платье от Коко Шанель: история создания и правила подбора аксессуаров

Если и есть на свете платье, которое можно назвать легендой, то это, конечно, творение великой Коко Шанель. И хотя сегодня маленькое черное платье обязана иметь каждая модница, в 20-х годах прошлого века черного цвета в женской одежде вообще старались избегать. Он ассоциировался с трауром, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Именно траур в 1926 году подтолкнул Коко Шанель к созданию легендарного фасона.

О ее головокружительном романе с известным, красивым и безнадежно женатым плейбоем Боем Кейпелом знали все. Однако произошла страшная авария и возлюбленный Коко погиб. Это известие едва не убило ее. К тому же Шанель не могла носить официальный траур, ведь она не являлась официальной женой Кейпела. И тогда Коко придумала гениальное маленькое черное платье, которое стало ее трауром и символом ее несчастной любви.

Стоит отметить, что сразу платье модницам 20-х не понравилось. Его называли недоразумением в мире моды. Но уже через полгода Париж сходил с ума по этому творению Коко Шанель. Маленькое черное платье стали носить все.

Одним из секретов его популярности стало то, что позволить себе такое платье могла почти любая женщина, даже с небольшим доходом. Ведь имея в гардеробе такое платье, можно при помощи аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

Более того, этот фасон фактически изменил представление о женском гардеробе и был настолько удачным, что подходил женщинам с любой фигурой.

Татьяна Маринич, дизайнер одежды:

Это может быть одно и то же платье, которое с помощью аксессуаров вы сделаете коктейльным или вы сделаете его повседневным. Если вы надеваете хорошие дорогие украшения, то это платье становится вечерним вариантом. Если у вас больше стиль кежуал, какая-нибудь косынка, что-нибудь небрежное или какой-нибудь палантин, то это уже в повседневной жизни.

Итак, как же выглядело то самое маленькое черное платье? Во-первых, оно прикрывало колени. Аутентичный фасон представлял собой закрытое платье с заниженной талией, вырезом лодочкой, длинными узкими рукавами и отсутствием дополнительных декоративных деталей.

Татьяна Маринич, дизайнер одежды:

Сегодня маленькое черное платье, естественно, потерпело изменения. Оно ушло от классического стиля. Могут быть вариации длины. Тоже не длина, закрывающая колени. Это может быть короткая длина. В том числе и различный декор может присутствовать.

Немного позднее Юбер де Живанши модифицировал гениальный фасон, придуманный Шанель. Именно в таком платье предстала Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. С этого времени это платье стало поистине культовым, символом самодостаточной элегантности.

Этот фасон, по сути, стал концептом, который обозначил любое черное платье, простое по дизайну.

Татьяна Маринич, дизайнер одежды:

Сейчас гораздо интереснее дополнять какими-то элементами. Может быть, какой-нибудь как минимум белый воротничок, какие-то другие виды декора. Вплоть до перьев, если это платье коктейльное. Другие варианты. Могут быть кружева. То есть фактически все, что угодно. Важно учитывать назначение этого платья. Если это платье для офиса, то, конечно, это более спокойные детали. Если это платье как коктейльное, вечернее, тогда, естественно, нужно больше богатства, роскоши добавить. Если платье для повседневной жизни, тогда лучше его разбавлять различными аксессуарами, чтобы оно не примелькалось в повседневной жизни как ваше маленькое черное платье на каждый день. Вы можете добавлять или какую-то косынку, или пояс, или ремень, или менять сумки, обувь, колготки. То есть, варьируя аксессуар, вы всегда будете выглядеть по-разному.

Ничто не подразумевает такого богатства вариантов, как лаконичность маленького черного платья. И, согласитесь, это так заманчиво: одно платье плюс ворох аксессуаров. И вы всегда на высоте.

Татьяна Маринич, дизайнер одежды:

Ведь считается, что с черным цветом совмещаются фактически все цвета. Но я бы старалась избегать сочетания черного с такими же глухими темными. Хочется все-таки черный цвет освежить яркими акцентами. Идеальное, конечно, сочетание красного, белого и черного. Серое с черным и белым. Можно экспериментировать. В любом случае черный цвет – это такая база, чистый лист, на котором можно рисовать все, что угодно.