«Мы старались лицо максимально сделать как кусочек льда». «Luxury Fox» и «Браво» презентовали новую коллекцию

Устроить настоящую зимнюю сказку в середине апреля мог позволить себе только крупнейший холдинг страны «Марко». В снежной дымке и бликах софитов главного подиума Белорусской недели моды перед искушенной публикой предстала новая коллекция меховых изделий бренда «Luxury Fox», обуви и аксессуаров «Браво». Осень-зима 2019-2020 в фантазиях ведущего дизайнера «Витебского мехового комбината» Татьяны Ефремовой – время для стильных свершений.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Мы впервые на Belarus Fashion Week представили такую коллаборацию нескольких брендов в рамках одного холдинга. И мы показали, как может выглядеть белорусская женщина в мехах «Luxury Fox», в обуви «Браво» и взяв с собой сумочку также «Браво».

Коллекция «Правила движения» названа так не случано. Каждый бренд холдинга живёт по своим законам. К примеру, у обувных брендов «Марко» и «Браво» свои подходы к разработке ценообразования, рекламы и продвижения в каналах продаж.

Раскованные и роскошные – изделия на подиуме под стать современной женской натуре. От авангардных шуб из каракульчи, овчины разной обработки до королевских пальто из норки в пол – коллекция пестрит современными репликами культовых моделей. Отдельных оваций заслужили накидка из органзы, наброшенная поверх меха, и дополняющие луки, оригинальные аксессуары.

Словно скульптуры изо льда, припорошенные инеем модели скользили по модному паркету. Над сценическими образами Кая и Герды трудились лучшие стилисты.

Александр Киринюк, стилист:

Мы старались лицо максимально сделать как кусочек льда, поэтому всё лицо было припудрено хайлайтером, такой эффект. Перламутровый блеск был использован на губах, на висках и на скулах.

Дебют зимней коллекции «Luxury Fox» заявляет всей белорусской фэшн-индустрии о новом этапе в жизни предприятия.

Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

С ноября мы ввели новые мощности, закупили оборудование, в принципе художники-модельеры постарались, сделали новую коллекцию к новому сезону. Сейчас это было продемонстрировано, это основная часть коллекции, но далеко не все модели, которые мы готовы предложить нашим покупателям в этом году.

Попавшие в объективы камер и ставшие главными героями вечера, эксклюзивные луки пришлись по нраву обескураженным поклонникам творчества дизайнера, среди которых немало знаменитостей.