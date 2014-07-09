Модные тенденции в украшениях от минского дизайнера Натальи Павловской

Яркие косы эффективных шнуров, благородный блеск жемчуга и сияние натуральных камней. Ее дизайн узнаваем, но неповторим. Изысканность, новизна и невероятное волшебство. Такие украшения, словно специи добавляют пикантности любому образу.

История прекрасного с Натальей Павловской началась еще в студенчестве, когда она создала свои первые серьги. Однажды, не найдя нужное украшение, девушка решила сделать его сама. Результат порадовал окружающих. Со временем хобби преподавателя английского языка переросло в любимое дело жизни.

В шкатулке драгоценностей можно найти разные материалы - это путь эксперимента и источник вдохновения.

Наталья Павловская, дизайнер:

В основном все мои коллекции посвящены девушкам, которые всегда бывают разные: утром она сонная, утомительная, днем она уже активная, а вечером она уже сексуальная для своего мужчины и соответственно в одной коллекции может быть сразу несколько материалов. Это то, как девушка может выразить себя. Потому что кому-то нравится горный хрусталь, кому-то - перышки и концентрация на колье-ошейнике. Активные цвета делают девушку более утонченной и изысканной.

Массивность и эффектность - два постулата модных летних аксессуаров. Нить аксессуаров делает украшения эксклюзивными: крупные серьги и колье дизайнер создает на легкой деревянной основе, чтобы красота не требовала жертв.

В модной тенденции - носить сразу несколько браслетов на одной руке. Натуральные камни - особая энергия Натальи Павловской: естественная фактура, связь с природой, энергетика - все это вдохновляет на новые украшения. Песочные барханы и сладкие цитрусы. Тема Востока нитью проходит в модных тенденциях.

Наталья Павловская, дизайнер:

Восток - это довольно-таки закрытые страны, и они всегда манят. Европейские женщины со всей своей открытостью учатся у восточных женщин подчеркивать свою энергетику, свое «я» не при помощи каких-то открытых нарядов, а именно при помощи украшений.

И хоть количество аксессуаров дело комфорта, гармонии и личного вкуса, все же как грамотно расставить акценты и не перегрузить образ - даст ценные советы Наталья Павловская.

Однотонная одежда: светлый верх, темный низ, либо костюм…

Подойдут аксессуары, которые делают акцент, потому что аксессуары забирают весь акцент на себя и в данном случае являются «спасателями», потому что любой аксессуар может «зажечь» любой образ.

А если вы предпочитаете яркие принты: либо это геометрия, либо это цветы, - то акцентрируйте внимание на открытых участках тела.

Если это платье с коротким рукавом - это могут быть либо серьги, либо браслеты, если это платье с V-образным вырезом, то можно уделить внимание шее.

Когда вы надеваете массивное колье, то желательно делать небольшой промежуток в области лица: уши могут быть свободны, а на волосах можно акцентировать внимание. Либо это могут быть серьги плюс браслеты.