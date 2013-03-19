Коллекция весна-лето 2013 от дизайнера Ольги Осипенко: шелка, шифоны, кружева

Новости Беларуси. Минимализм и простота – основные правила в моде сезона весна-лето 2013. Короткие платья и шорты в деловом стиле. Элегантное сочетание цветов, подходящих как для офиса, так и для вечеринок. Белорусский дизайнер Ольга Осипенко в первые дни весны презентовала общественности коллекцию весна-лето 2013, которая также отличается разнообразием стилей и цветовой палитры.

Создательница авторского бренда «Fashion-Design by Olga Osipenko» уверена: девушка, которая этой весной предпочтёт бренд «Olga Osipenko», непременно сможет претендовать на титул самой модной, элегантной и независимой персоны.

Ольга Осипенко, дизайнер:

Девушкой, которая выбирает мой бренд, движет безупречность и свобода. У неё личное видение того, что ей нужно. В коллекции модели не перегружены деталями, стиль отличается простотой. В показе я хотела представить сразу 3 направления. «Вечер», «Выходные», «Элегантно на работу».

Не лукавит ли Ольга, ссылаясь на чрезмерную простоту? Ведь в коллекции она использовала капризные в некотором роде материалы – шёлк, шифоны, кружева. Дизайнер охотно раздаёт модницам советы по уходу за привередливыми тканями.

Ольга Осипенко:

Уход за кружевами – это, конечно, химчистка и ручная стирка (ручная – это руками в шампуньке). Шифоны и шелка можно стирать на самом бережном режиме в стиральной машине. В каждом моем изделии внутри есть вкладыш с инструкцией, составом и даже небольшой кусочек ткани, на котором можно поставить личный эксперимент.

Всемирно известный кутюрье Лакруа к моде относился как к искусству, и не в коем случае не рассматривал эту индустрию как коммерческое мероприятие. Но дизайнер существует за счет того, что он продает. Ткани, которые использует Ольга Осипенко, к разряду дешёвых не относятся. К тому же, ручная работа подразумевает повышение стоимости изделия. Только вот наряды этого дизайнера достаточно приемлемы по цене для белорусского потребителя. «В чем подвох?» – спросят модницы.

Ольга Осипенко:

Моя одежда для белорусской девушки, поэтому стоимость очень доступна. Экономия происходит за счет невысокой прибыли. Честно сказать, для меня творчество первично, а материальная сторона всегда меняется. В первую очередь, моя работа представлена на белорусском рынке, у нас собственная сеть монобрендовых магазинов и наши коллекции можно найти в крупных универмагах. Нас любят и на российском рынке. Знаю, что мои модели есть в гардеробах многих европейских девушек.

Еще год назад Ольга Осипенко мечтала открыть свой Дом моды. Отчетливо представляла, как он будет выглядеть, сколько займет места. И сегодня мечта стала реальностью. На творческой кухне модельера есть все – начиная от карандашей и булавок, заканчивая просторным гардеробом с собственными произведениями. В интерьере доминируют теплые розовые оттенки, что не удивительно. Ведь люди, предпочитающие розовый цвет, утверждают психологи, впечатлительны и подвержены влиянию моды. К тому же, розовый цвет рекомендуют для поднятия настроения или при чрезмерной серьёзности, которая просто противопоказана творческой личности!

Ольга Осипенко:

Мода, как ни крути, продукт изменчивый. Я как модный дизайнер и модный человек не могу быть постоянна!

Дружелюбная и приятная в общении, Ольга к труду своих коллег относится с уважением и интересом. И это несмотря на то, что в погоне за потребителем дизайнеры волей-неволей вступают на тропу конкурентной борьбы.

Ольга Осипенко:

Со многими дизайнерами хорошо общаюсь. На разные праздники очень люблю получать в подарок что-нибудь из их коллекций.

«Отечественным предприятиям нужно открывать новые имена, предлагать сотрудничество молодым дизайнерам, чтобы белорусская индустрия моды развивалась», – утверждала Ольга во время нашей предыдущей встречи. С тех пор появилось немало молодых дизайнеров, но вот вопрос продвижения по-прежнему стоит на месте. Наша одежда всё также не имеет лица, потому что о ней знает ограниченный круг людей?

Ольга Осипенко:

Мир белорусской fashion-индустрии еще только появился, поэтому нужно точно понимать, что оценивать его непросто. Лицо есть у каждого дизайнера, вопрос в том нравиться ли это самое лицо покупательницам. Важно, чтобы одежда, которую ты создаешь, продавалась. Белоруска сегодня чаще смотрит на европейские бренды, в чем я, например, не вижу никакой проблемы. Ну, куда пока тягаться с мировыми брендами, которым уже больше 60-70 лет. Кто знает, какой мода у нас будет через 100 лет?!

А может «золотой век» отечественной fashion-индустрии не так уж и далек? В Беларуси есть своя Неделя моды. Есть и звучные не только за границей, но и на другом континенте имена. Чего стоит один Дмитрий Шолохов, ставший победителем американского популярного телешоу «Подиум». Благодаря этому проекту имя дизайнера стало известно многим людям. После головокружительной победы, Шолохов создал в Беларуси коллекцию совместно с отечественной компанией.

Дмитрий Шолохов, дизайнер:

За то короткое время, что я был в Беларуси, успел многое увидеть: побывал на радио и телевидении, общался с творческими людьми, молодыми журналистами и, несомненно, обращал внимание на то, как они одеваются. Знаете, в Беларуси происходит то же самое, что и в США: люди стремятся быть ни на кого не похожими, хотят сохранить таким образом индивидуальность. И это очень хорошо видно в Минске.

Татьяна Бирук, Ольга Левкевич