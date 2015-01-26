Мисс Вселенная-2014. 22-летняя Паулина Вега из Колумбии – победительница конкурса

Новости США. Финал конкурса «Мисс Вселенная 2014» завершился в знойной Флориде. Корона с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч долларов и титул победительницы достался красавице из Колумбии.

Паулина Вега шла к этой победе много лет: в модельном бизнесе красавица с восьми лет. Но карьера модели далеко не единственная цель в жизни колумбийки. Сейчас она изучает менеджмент в университете Боготы.

Со сцены Паулина заявила, что это будет ее последний конкурс красоты, поскольку она хочет побыстрее вернуться к учебе.

«Мисс Вселенная» родилась в большой и музыкальной семье: у нее три брата, четыре сестры, а дедушка был известным оперным певцом.

Девушка свободно говорит на испанском и английском языках. Мечтает в совершенстве овладеть французским.

Паулина Вега, «Мисс Вселенная-2014»:

Это мечта – представлять современную женщину. Которая заботится не только о том, как быть красивой, но и о том, как быть профессиональным, умным, трудолюбивым человеком.

В анкете Паулина Вега написала, что спит с открытыми глазами. И это, по признанию красавицы, сбивает окружающих с толку: те просто не понимают, спит она или бодрствует.

Первой «Вице-мисс Вселенная» стала Ниа Санчес из США. Титул второй «Вице-мисс» достался представительнице Украины Диане Гаркуша. Всего в престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в этом году приняли участие представительницы 88 стран.

Еще в начале января девушки приехали в Штаты, где их ждали ежедневные репетиции, фотосъемки и индивидуальные беседы с жюри. Также девушки представили национальные костюмы, получили урок по игре в гольф, вместе с популярным бразильским художником Ромеро Бритто создали фреску в его галерее на территории художественного квартала Wynwood, упаковали 10 тысяч обедов для голодающих семей в рамках совместной акции с благотворительной организацией «Stop Hunger Now».

Отметим, дефиле в национальных костюмах произвело настоящий фурор и среди членов жюри, и среди поклонников конкурса (смотрите видео).

Как сообщает The Daily Mail, в этом году этот этап стал одним из наиболее запоминающихся за всю историю форума красоты. «Мисс США», например, вышла на подиум в купальнике с огромными крыльями, а «Мисс Венесуэла» предстала перед публикой в платье, декорированном листьями, бабочками и цветами. Огромный интерес со стороны пользователей Интернета снискал наряд красавицы, представляющей Канаду. Костюм был украшен множеством хоккейных клюшек, а за спиной разместилось огромное электронное табло – все как на хоккейной площадке.

Познакомиться с самыми стильными и самыми экстравагантными нарядами конкурсанток можно здесь.

Зрители оценили наряды конкурсанток и из 88 нарядов выбрали ТОП-5. Предпочтение отдали национальным костюмам представительниц Индии, Аргентины, Индонезии, Канады и Германии.

Конкурс «Мисс Вселенная» берет свою историю с 1951 года.

Он входит в число четырех самых престижных международных форумов красоты наряду с «Мисс Мира», «Мисс Земля» и Мисс International. Владельцы конкурса – американский бизнесмен Дональд Трамп и телекомпания NBC Universal.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» традиционно получает драгоценную корону и право бесплатно проживать в течение года в шикарных апартаментах в Нью-Йорке. Между тем, она обязана участвовать в благотворительных мероприятиях от имени Miss Universe Organization.