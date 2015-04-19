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«Мисс Россия-2015»: титул достался студентке из Екатеринбурга

19 апреля 2015 11:35
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Новости России. Победительницей конкурса, самой красивой девушкой страны и обладательницей титула «Мисс Россия-2015» стала София Никитчук.

Красавице 21 год. Она учится на факультете гуманитарных наук и искусств Уральского Федерального Университета.

«Мисс Россия-2015»: титул достался студентке из Екатеринбурга-1

Рост Софии: 177 см
Параметры: 88-63-91 

София Никитчук – обладательница титула «Мисс Екатеринбург-2014». Окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

София Никитчук, «Мисс Россия-2015»:
Изначально я решила, что иду за победой. Я горжусь своим образованием: закончила художественную и музыкальную школы, иду на красный диплом и точно знаю, что получу степень магистра.

Напомним, кроме роскошной короны, победительница получит 3 миллиона рублей, автомобиль и главное – право представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». 

В интервью журналистам София рассказала, что чувствует себя «самым счастливым человеком». По словам красавицы, «самое сложное в конкурсе было перебороть себя, может, отчасти свою лень, перебороть эмоции».

На звание первой красавицы России претендовали 50 девушек. Подготовка к финалу грандиозного шоу заняла чуть больше месяца. За это время девушкам раскрыли не только секреты праздничного и повседневного макияжа, но и преподали уроки самообороны, а шеф-повар элитного ресторана научил конкурсанток готовить пасхальные куличи. О закулисных секретах читайте здесь

# Фотофакт # Мода # Мисс мира # София Никитчук

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