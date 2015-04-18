Мисс Россия-2015. Самую красивую девушку страны из 50 конкурсанток выберут 18 апреля

Новости России. Пятьдесят самых красивых россиянок уже вступили в борьбу за титул «Мисс Россия 2015». Впервые на конкурс отобрались представительницы Крыма – девушки из Симферополя, Севастополя и Керчи.

Обладательницу титула «Мисс Россия-2015» назовут в подмосковной Барвихе сегодня вечером. За время шоу девушки появятся на сцене в коктейльных платьях, в купальниках и в вечерних нарядах. Платья конкурсанткам шили в модном доме дизайнера Киры Пластининой.







Специально для первого выхода на финальной церемонии Кира Пластинина создала эксклюзивную модель платья. Наряд выполнен в двух цветах: коралловом и кипельно-белом.

В финале на первом этапе конкурса из 50 участниц жюри отберет 20. Первая десятка конкурсанток пройдет в следующий этап по итогам голосования на сайте конкурса, вторая – по итогам голосования жюри. На втором этапе путем sms-голосования зрителей определится топ-10, из которых члены жюри выберут трех победительниц.

Пресс-центр конкурса «Мисс Россия»:

С каждым годом национальный проект «Мисс Россия» расширяет рамки и географию своей деятельности. На сегодняшний день отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, а в кастингах принимают участие более 50 000 девушек. Бренд «Мисс Россия» стал символом успеха и красоты. На сегодняшний день национальный конкурс «Мисс Россия» приобрел статус мероприятия мирового масштаба. Только у «Мисс Россия» есть эксклюзивные права представления нашей страны на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», что еще раз подчеркивает уровень доверия к проекту и компетенции организационной группы конкурса.

В пресс-центре конкурса подчеркнули: все финалистки национального конкурса являются студентками ВУЗов России. Большинство из них владеют иностранными языками: английским, французским, немецким, итальянским, китайским и даже латынью. Судить конкурс будут: «Мисс Вселенная-2002» телеведущая Оксана Федорова, генеральный директор издательского дома Axel Springer Russia Регина фон Флемминг, «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова, «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова, дизайнер Игорь Чапурин и актер Александр Олешко.



На фото: Оксана Федорова



Оксана Федорова (запись в Instagram):

Сегодня финал конкурса «Мисс Россия-2015». Я в составе жюри на конкурсе, а когда-то, боюсь вспоминать, тринадцать лет назад я завоевала этот титул и стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Это был бесценный опыт, особенно для сотрудника милиции, незабываемое общение и практика языка и, конечно, переломный момент на моем жизненном пути! Я желаю всем девушкам отлично выступить, и пусть этот конкурс оставит больше позитивных эмоций!

Подготовка к конкурсу «Мисс Россия-2015» по временным рамкам заняла чуть больше месяца. Девушки научились не только искусству дефиле. Красавицы посещали различные мастер-классы: ведущие визажисты страны раскрыли для них секреты макияжа,

стилисты преподали урок по тому, как правильно и со вкусом сочетать предметы гардероба. Тренировки по боксу, уроки самообороны, мастер-классы по приготовлению вкуснейших лакомств. И это далеко не весь список.

В этом году победительница, кроме роскошной короны, получит 3 миллиона рублей, автомобиль и главное – право представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Веселенная». Первая и вторая вице-мисс получат грант на обучение в любой точке мира.



Напомним, в прошлом году корону и титул самой красивой девушки России завоевала Юлия Алипова, представительница города Балаково Саратовской области.



