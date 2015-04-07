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Действующая «Мисс Вселенная» в апреле приедет в Москву судить конкурс «Мисс Россия-2015»

07 апреля 2015 10:31
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Новости России. Обладательница титула «Мисс Вселенная» колумбийка Паулина Вега будет судить конкурс  «Мисс Россия – 2015». О том, что красавица уже подтвердила свое присутствие на российском форуме красоты, сообщает El Heraldo.

Россиянки поборются за звание первой красавицы страны 18 апреля.

Действующая «Мисс Вселенная» в апреле приедет в Москву судить конкурс «Мисс Россия-2015»-1

Пресс-центр конкурса «Мисс Россия»:
В этот весенний день 50 самых красивых девушек страны выйдут на сцену концертного зала «Барвиха», чтобы побороться за корону и титул «Мисс Россия». На протяжении месяца за финалистками будут наблюдать педагоги и дирекция национального конкурса «Мисс Россия», у девушек будет шанс проявить себя на промежуточном этапе «Конкурс талантов», а также блеснуть в «Конкурсе национального костюма».

  Паулина Вега

На официальном сайте пока нет никакой информации по поводу приезда Паулины Вега в Москву. А в перечне членов жюри значатся: дизайнер Игорь Чапурин, «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова, «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова, «Мисс Тюмень 2005, Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008» Ксения Сухинова и Регина фон Флемминг (Генеральный директор ИД Axel Springer Russia).

Напомним, в прошлом году корону и титул самой красивой девушки России завоевала Юлия Алипова, представительница города Балаково Саратовской области.

Больше информации и фото «Мисс Россия-2014» здесь.

# Мода # Мисс мира # Паулина Вега

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