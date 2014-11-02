Мэрилин Монро: как платье актрисы «спасло» фильм и почему она пела перед президентом Кеннеди без белья

Ей было всего 36, когда ее не стало. Но она навсегда осталась легендой. Мэрилин Монро. С ее приходом на экран джентльмены окончательно осознали, что они предпочитают блондинок, а женщины нашли своих лучших друзей в отблесках бриллиантов.

Ее относительно небольшая фильмография и многочисленные фотосъемки сделали ее лицом XX века и самой желанной женщиной нескольких поколений. А ее гардероб – источник цитат для модельеров до сих пор.

Самое известное платье Мэрилин – из фильма «Зуд седьмого года». Говорят, сам фильм (не самый удачный в карьере актрисы) не имел бы такой популярности, если бы не ее взлетающая юбка.

Некоторые уверяют: это вышло случайно, но эпизод очень уж понравился режиссеру.

Уильям Травел, создатель этого платья, к слову, был автором многих легендарных нарядов для Мэрилин. Сразу два платья этого дизайнера из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» стали культовыми. Исполняя знаменитую песню, Мэрилин появляется в розовом платье без бретелей из шелкового сатина с большим декоративным бантом на спине и длинными перчатками.

Во время исполнения другой песни в этом фильме Монро и Джейн Рассел появляются в одинаковых красных платьях с пайетками и глубоким декольте, доходящим практически до талии. К разочарованию поклонников, модельеру пришлось соблюсти требования цензуры и вшить в глубокое декольте телесный трикотаж.

В 1959 году Мэрилин Монро снялась в фильме, сделавшем ее знаменитой на весь мир, – «В джазе только девушки». Именно из-за одежды актрисы фильм получил возрастное ограничение.

Виновником стала полупрозрачное платье, в котором она исполняет песню «I wanna be loved by you».

В марте 1961 года Монро предложили спеть перед президентом Джоном Кеннеди по случаю Дня его рождения. Она была на торжестве из платья тонкого телесного шелка, усыпанного камнями. Его сшивали прямо на Мэрилин – у платья нет застежек, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Под это платье невозможно было надеть белье. Именно из-за этого на большинстве фотографий Мэрилин Монро прикрывается меховой накидкой.

Наряд обошелся актрисе в 12 тысяч долларов. А вот уже в двухтысячных оно было продано на аукционе более чем за миллион. И это лишний раз доказывает: платье – это больше, чем одежда. Одежда тоже может стать легендой.