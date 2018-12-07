Прямой эфир

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды

07 декабря 2018 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вектор на инклюзию и мир фэшна не исключение. Особенные модели все чаще появляются в объективе. А на Неделе моды в Беларуси для них открыли новые возможности – попробовать себя в роли дизайнеров и оживить коллекцию декором!

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -1

Янина Гончарова, председатель РОО «Белорусская палата моды»:
Нужно понимать, что люди с инвалидностью обладают неким психологическим барьером, и наша задача помочь поверить в себя. 

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -4

Около 8 человек приняли участие в этом проекте, они были в разных городах. Маршрутками мы передавали образцы тканей, на которых нужно было нанести вышивку.    

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -7

96 часов кропотливой работы, на летящих тканях зашелестели растения из Красной книги. Юлия закончила декоративно-прикладное училище, успела поработать на производстве, но карьеру оборвала болезнь. Любовь к хендмейду придала сил, и девушка нашла себя на предприятии, выпускающем открытки и сувениры. Работа в профессиональной команде на Неделе моды вывела на новый уровень.    

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -10

Юлия Лисецкая:
Кизильник, мотылек-бражник. На такой ткани как фатин ни разу не вышивала, но интересно попробовать себя.   

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -13

Коллекция получилась легкой, с ароматом розы и лаванды. Простые силуэты и эксклюзивную вышивку, наверняка, оценят летом. С тканями помог Оршанский льнокомбинат, а вот волонтеров оказалось не так много. Не сразу удалось найти ателье в рамках бюджета, многое приходилось объяснять на пальцах в соцсетях, но трудности не остановили.     

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -16

Анна Козлова, куратор дизайнеров РОО «Белорусская палата моды»:    
Конечно, хотелось бы больше таких проектов, где люди с инвалидностью могут себя проявить.   

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -19

В Беларуси более полумиллиона человек с ограниченными возможностями. В наших силах не ставить клише и поощрять трудоустройство на равных. Возможно, при «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» появится своя лаборатория моды, где обязательно скажут новое слово.       

«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды -22

# Мода в Беларуси # Мода # Янина Гончарова # Юлия Лисецкая # Анна Козлова # Фотофакт # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?
04 декабря 2018 10:21

«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

Укороченные брюки и вещи в стиле 80-х. Модники Минска рассказывают о трендах зимы
04 декабря 2018 07:54

Укороченные брюки и вещи в стиле 80-х. Модники Минска рассказывают о трендах зимы

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси
04 декабря 2018 07:41

Успешная, креативная и динамичная. «Камволь» совместно с сыновьями Джорджио Фабиани презентовали новую коллекцию в Беларуси