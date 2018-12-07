«Маршрутками мы передавали образцы тканей». Впервые в Беларуси люди с инвалидностью создали коллекцию одежды

Вектор на инклюзию и мир фэшна не исключение. Особенные модели все чаще появляются в объективе. А на Неделе моды в Беларуси для них открыли новые возможности – попробовать себя в роли дизайнеров и оживить коллекцию декором!

Янина Гончарова, председатель РОО «Белорусская палата моды»:

Нужно понимать, что люди с инвалидностью обладают неким психологическим барьером, и наша задача – помочь поверить в себя.

Около 8 человек приняли участие в этом проекте, они были в разных городах. Маршрутками мы передавали образцы тканей, на которых нужно было нанести вышивку.

96 часов кропотливой работы, на летящих тканях зашелестели растения из Красной книги. Юлия закончила декоративно-прикладное училище, успела поработать на производстве, но карьеру оборвала болезнь. Любовь к хендмейду придала сил, и девушка нашла себя на предприятии, выпускающем открытки и сувениры. Работа в профессиональной команде на Неделе моды вывела на новый уровень.

Юлия Лисецкая:

Кизильник, мотылек-бражник. На такой ткани как фатин ни разу не вышивала, но интересно попробовать себя.

Коллекция получилась легкой, с ароматом розы и лаванды. Простые силуэты и эксклюзивную вышивку, наверняка, оценят летом. С тканями помог Оршанский льнокомбинат, а вот волонтеров оказалось не так много. Не сразу удалось найти ателье в рамках бюджета, многое приходилось объяснять на пальцах в соцсетях, но трудности не остановили.

Анна Козлова, куратор дизайнеров РОО «Белорусская палата моды»:

Конечно, хотелось бы больше таких проектов, где люди с инвалидностью могут себя проявить.