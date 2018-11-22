Кроссовки в зимнем стиле и перфорированные броги. Показываем новинки мужской зимней обуви от «Марко»

Суровых морозов опасаются даже бесстрашные мужчины! Стилист Юлия Бабитская расскажет, какая обувь занимает высокие позиции в зимнем рейтинге. Юлия Бабитская, стилист:

В тренде мужественность и лучше всего с этой задачей справляется обувь в стиле милитари, обувь в классическом стиле, что можно надеть и с деловым костюмом и, конечно же, кроссовки в зимнем стиле на утеплителе.

Обувь, приемлемая для повседневной жизни, может быть в стиле кэжуал, а может быть в стиле миллитари. В «Марко» представлено большое разнообразие моделей и многообразие цветов, начиная от ультрамодного кэмел и заканчивая синими, чёрными и серыми оттенками.

За комфортное передвижение в городских джунглях отвечают «Ворк бутс», так называемые рабочие ботинки – брутальные с резиновой рифлёной подошвой, создающие эффект неформальности.

Уверенности походке придадут и уже ставшие легендой «Тимберленды».

Юлия Бабитская:

Все мы знаем, что такое передвигаться в снежное время года, в силу гололёдов. Как же устоять? И на этот случай обувь «Марко» приготовила невероятный современный сюрприз – это антигололёдная система, которая позволяет устойчиво стоять на скользкой поверхности.

Мода с улиц отстояла свои права в современной фэшн-индустрии. Стрит-модники отдают предпочтение спорту. Больше никаких табу на сочетание несочетаемого.

Юлия Бабитская:

Спортивные модели в коллекции «Марко» представлены в различных цветах и оттенках. Дорогие мужчины, хочу обратить внимание на контрастную подошву и цветные шнурки. Сделайте ваш образ неординарным и более ярким.

Строго и сдержанно! Классика! Настоящий шик – модели, которые помогут утеплиться и сохранить при этом деловой дресс-код. Юлия Бабитская:

Мужчины, обращаем внимание в коллекции «Марко» на разнообразие обуви в деловом стиле это – дерби, оксфорды, особое внимание прошу уделить перфорированным брогам.

Хит сезона – напоминающие «Челси» модели «Битл бутс», где вместо вставок из резинок красуется молния. Обувь этого и других жанров не лишена акцентов и узнаваемых дизайнерских приёмов. Вариации текстур: кожа, эко-кожа, нубук, велюр – ключ к трансформации мужского гардероба.