Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт

Натуральные ткани дарят ощущение свободы и гармонии, а свободные силуэты только усиливают это чувство. Полина Картовицкая в мире эко-фэшена уже много лет и не перестает удивлять. Весенняя коллекция стала признанием в любви к творчеству шведского режиссера Ингмара Бергмана.
Черно-белые кадры на фоне Северного моря, с криком чаек и прохладой.
Полина Картовицкая, дизайнер:
Мы добавили футуристичность, серебристый блеск для того, чтобы подчеркнуть холодный воздух и чистоту бергманского кадра. Они для того, чтобы подчеркнуть образ. Это прозрачность, графика.