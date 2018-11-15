Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт

Натуральные ткани дарят ощущение свободы и гармонии, а свободные силуэты только усиливают это чувство. Полина Картовицкая в мире эко-фэшена уже много лет и не перестает удивлять. Весенняя коллекция стала признанием в любви к творчеству шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Черно-белые кадры на фоне Северного моря, с криком чаек и прохладой.