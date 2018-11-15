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Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт

15 ноября 2018 08:59
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Натуральные ткани дарят ощущение свободы и гармонии, а свободные силуэты только усиливают это чувство. Полина Картовицкая в мире эко-фэшена уже много лет и не перестает удивлять. Весенняя коллекция стала признанием в любви к творчеству шведского режиссера Ингмара Бергмана.   

Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт -1

Черно-белые кадры на фоне Северного моря, с криком чаек и прохладой.   

Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт -4

Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт -6

Полина Картовицкая, дизайнер:   
Мы добавили футуристичность, серебристый блеск для того, чтобы подчеркнуть холодный воздух и чистоту бергманского кадра. Они для того, чтобы подчеркнуть образ. Это прозрачность, графика.   

Дизайнер Полина Картовицкая воплотила в весеннюю коллекцию одежды кадры Ингмара Бергмана. Видеофакт -9

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# Неделя моды # Мода # Анастасия Васюченко # Полина Картовицкая # Екатерина Кабанова # Фотофакт # Мода

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