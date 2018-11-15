Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы

На весеннюю коллекцию вдохновил национальный костюм. И хоть носить стилизованные намитки у модниц вряд ли хватит смелости, эксклюзивные куртки и топы, наверняка, придутся по вкусу. Творчество белоруски высоко оценили в Европе, и она хороша знает секрет успеха.

Екатерина Кабанова, дизайнер:

Такой принт – цифровая печать, что говорит, что все это сделано человеком. Эта девушка, которая помнит традиции, знает себя и в то же время, она достаточно современная. Мне кажется, что эко-тема должна хорошо сочетаться с современностью, она должна быть в какой-то гармонии.