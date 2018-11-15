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Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы

15 ноября 2018 09:03
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Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создает шедевры.  

Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы-1

На весеннюю коллекцию вдохновил национальный костюм. И хоть носить стилизованные намитки у модниц вряд ли хватит смелости, эксклюзивные куртки и топы, наверняка, придутся по вкусу. Творчество белоруски высоко оценили в Европе, и она хороша знает секрет успеха.    

Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы-4

Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы-6

Екатерина Кабанова, дизайнер:  
Такой принт цифровая печать, что говорит, что все это сделано человеком. Эта девушка, которая помнит традиции, знает себя и в то же время, она достаточно современная. Мне кажется, что эко-тема должна хорошо сочетаться с современностью, она должна быть в какой-то гармонии.   

Дизайнер Екатерина Кабанова варит длинные полотна в растениях и создаёт эксклюзивные образы-9

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# Неделя моды # Мода # Анастасия Васюченко # Полина Картовицкая # Екатерина Кабанова # Фотофакт # Мода

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